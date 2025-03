Sjećate li se Zorana Mišića? Za 24sata je otkrio: 'Reality nije pravi put za ozbiljnu karijeru'

Kad se pojavio u showu 'Hrvatska traži zvijezdu', 2009. godine, Zoran Mišić (36) ostavio je snažan dojam na domaćoj glazbenoj sceni. Njegov singl 'Gdje si sad' iz 2011. godine i danas se vrti na radijskim postajama, a ljubitelji rocka pamte ga i po suradnji s Općom opasnosti na pjesmi 'Tri rijeke'.

Danas ovaj simpatični Slavonac živi u Njemačkoj, gdje uz obitelj gradi glazbenu karijeru i nastupa s bendovima Bad Rain i Endeffect.

- Prilagodio sam se. U Njemačkoj sam već deset godina, ali onaj osjećaj da ću ovdje uvijek biti stranac vjerojatno će biti trajno prisutan. Ali što je tu je, nema labavo i nazad. Osvrnimo se na glazbu - kaže nam Mišić kroz smijeh.

Foto: Privatni album

Bad Rain je bend iz Münchena, sastavljen od bivših članova Password Monkeya. Zoran im se pridružio prije malo manje od godinu dana, a suradnja je počela kad je bubnjar Veit, nakon odlaska prvog pjevača, kontaktirao Ivana Kellera, gitarista benda Jelusick. Čuli su da je Mišić u Njemačkoj i pitali ga zna li ga te može li doći do njegova kontakta.

- Nisu ni slutili da smo Ivan i ja odrasli u istoj ulici u Valpovu i godinama svirali zajedno! Kad mi je poslao nekoliko njihovih pjesama, odmah sam osjetio povezanost. Već na prvoj probi bilo je jasno da je kemija tu, i glazbeno i ljudski, kao da je bilo suđeno da se spojimo - prisjeća se Mišić.

Foto: Instagram

Bad Rain već je ostvario određeni uspjeh u Njemačkoj. Pojavio se na nekoliko glazbenih ljestvica i stekao svoju publiku.

- Usudio bih se reći da Bad Rain ima fanove! Od milja ih zovemo Dropheads, jer što je kiša bez svojih kapi? Reakcije na naš rad su odlične. Ljudi vole čuti dobar, kvalitetan i iskren rock'n'roll - ističe Mišić, koji je aktivan i u metal bendu Endeffect.

- On je tvrđi i kompleksniji u odnosu na Bad Rain. Ima puno melodije, emocija i uvijek neku poruku. Nedavno smo objavili prvu pjesmu, 'Scorched Earth', a nove pjesme dolaze u sljedećim mjesecima. Neizmjerno sam ponosan na oba benda i smatram ih krunom svoje glazbene karijere. Između dva benda balansiram tako što pazim da se stvari ne događaju istodobno, pa tako oba benda dobiju moju apsolutnu posvećenost kad je potrebno - objašnjava roker.

Foto: Privatni album

Iako se danas uspješno bavi glazbom, Zoran ne zaboravlja kako je sve počelo u showu 'Hrvatska traži zvijezdu'.

- Bilo je to zanimljivo iskustvo, iz kojeg sam naučio mnoge lekcije o glazbi i životu. Imao sam priliku nakratko iskusiti kako je biti na samom vrhu, ali isto tako strelovito vraćanje na polaznu točku. Danas sam na tome zahvalan jer me to oblikovalo i odgojilo kao glazbenika - ističe.

Iako mu je natjecanje donijelo veliku prepoznatljivost, priznaje kako je osjetio pritisak da odmah počne graditi solo karijeru.

- Želio sam se odužiti za svu podršku koju sam dobio, ali nisam bio siguran što točno želim. Ipak, od početka mi je bilo jasno što ne želim, i time sam se vodio - priznaje.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Danas, s odmakom, ne bi ponovno sudjelovao u talent showu:

- Imao sam sreću što su me ljudi zapamtili kao glazbenika a ne kao trenutnu senzaciju. No općenito smatram da taj format nije pravi put za ozbiljnu glazbenu karijeru.

Uz glazbenu karijeru, Zoran balansira i obiteljski život.

- Mnogo vremena provodim sa svojim klincima. Žena često radi popodne, pa smo nas troje u akciji. Također, danas se mnogo toga oko glazbe može napraviti od doma, pa svakako koristim te opcije kako bih što manje izbivao iz kuće. Ponekad zna biti naporno balansirati između obitelji i glazbe, ali ako postoji volja, postoji i način za sve u životu, nekad na teži nekad na lakši način - ističe te dodaje kako ima vremena i za hobije:

- U slobodno vrijeme vozim motocikl i igram videoigre. Duboko u sebi ja sam veliko dijete.

Foto: Steven Garcia

A gdje se vidi za pet godina?

- Privatno se vidim na istome mjestu gdje sam sad, a poslovno na nekom boljem, ugodnijem radnome mjestu. Rekao bih da se vidim u potpuno suprotnoj branši od one u kojoj sam trenutno. Mislim da je glazba nepredvidiv teren i nemam nikakva očekivanja. Mnogo se toga događa trenutno, a vrijeme će pokazati hoće li išta od toga otvoriti neka vrata i hoće li biti pametno ući kroz njih... - zaključuje Mišić.