Već u prvoj epizodi žiri i publika svjedočit će transformacijama kandidata u slavne ličnosti domaće i svjetske glazbene scene, a pozornicom će odjeknuti neki od najvećih hitova Gabi Novak, Petra Graše, Grše...
POČELA PRVA EPIZODA
Pratite s nama novu, 10. sezonu emisije Tvoje lice zvuči poznato
Čitanje članka: < 1 min
Počela je nova, deseta sezona popularnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV. Osmero kandidata večeras će stati na veliku pozornicu i probiti led izvodeći različite glazbene žanrove i stilove.
Već u prvoj epizodi žiri i publika svjedočit će transformacijama kandidata u slavne ličnosti domaće i svjetske glazbene scene, a pozornicom će odjeknuti neki od najvećih hitova Gabi Novak, Petra Graše, Grše, Marka Perkovića Thompsona, Lady Gage, Due Lipe, Melody i Bensona Boonea!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku