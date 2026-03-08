Pratite s nama novu, 10. sezonu emisije Tvoje lice zvuči poznato

Počela je nova, deseta sezona popularnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV. Osmero kandidata večeras će stati na veliku pozornicu i probiti led izvodeći različite glazbene žanrove i stilove.

Već u prvoj epizodi žiri i publika svjedočit će transformacijama kandidata u slavne ličnosti domaće i svjetske glazbene scene, a pozornicom će odjeknuti neki od najvećih hitova Gabi Novak, Petra Graše, Grše, Marka Perkovića Thompsona, Lady Gage, Due Lipe, Melody i Bensona Boonea!

Foto: Luka Dubroja