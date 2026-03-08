Obavijesti

POČELA PRVA EPIZODA

Pratite s nama novu, 10. sezonu emisije Tvoje lice zvuči poznato

Piše Dora Pek,
Foto: Luka Dubroja

Već u prvoj epizodi žiri i publika svjedočit će transformacijama kandidata u slavne ličnosti domaće i svjetske glazbene scene, a pozornicom će odjeknuti neki od najvećih hitova Gabi Novak, Petra Graše, Grše...

Počela je nova, deseta sezona popularnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV. Osmero kandidata večeras će stati na veliku pozornicu i probiti led izvodeći različite glazbene žanrove i stilove.

Već u prvoj epizodi žiri i publika svjedočit će transformacijama kandidata u slavne ličnosti domaće i svjetske glazbene scene, a pozornicom će odjeknuti neki od najvećih hitova Gabi Novak, Petra Graše, Grše, Marka Perkovića Thompsona, Lady Gage, Due Lipe, Melody i Bensona Boonea!

Foto: Luka Dubroja

