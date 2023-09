Sjećate se Beograđanina i gužve na A1? Sada komentirao mural: 'Trotoar je to, nije grafit niti zid'

Leo Mujić iz Beograda postao je hit nakon što je u HRT-ovom prilogu, dok je bio u koloni na naplatnim kućicama u Lučkom, komentirao gužvu na autocesti. Prošlo je osam godina od urnebesne snimke, a sada je opet uspio nasmijati javnost.

'Nije ovo mural'

Leo se našao u Zagrebu, a otkrio je što misli o novoj pješačkoj zoni, odnosno muralu kojeg je naslikao svjetski poznati street art umjetnik Lunar na križanju Preradovićeve i Masarykove.

- Mural inače nije na cesti, mural je u prijevodu zid. Dakle, ovo zid nije, ovo je trotoar iliti 'wanna be' bivša cesta. Pa simpatičan je, malo se već uprljao, to mu je vjerojatno posao budući da nije mural - rekao je Leo za Index.

Foto: index

- Ponavljam još jednom, ovo nije grafit. Grafit se pravi od spreja za automobile, sjećate se toga. Morat ću vas ponovno ispraviti, nije grafit. Ima posebnu teksturu koja je napravljena, na kojoj djeca mogu i plesati. Treba manje toga, treba malo više zatvoriti ulice - dodao je Leo, koji je inače plesač i koreograf.

Poznati koreograf

Proslavio se koreografijom baleta 'Ana Karenjina' u zagrebačkom HNK-u te koreografijom i režijom baleta 'Opasne veze' na Dubrovačkim ljetnim igrama 2014. godine.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Prije osam godina nasmijao javnost

Podsjetimo, prije nekoliko godina na pitanje novinarke HRT-a je li gužva na autocesti, Leo je odgovorio:

- A što mislite? Nije gužva, nego je katastrofa. Uvedite vinjete, na što liči ovo, kakvo iživljavanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na pitanje je li namjerno izabrao petak kako ne bi upao u gužvu, a dogodilo se upravo suprotno, imao je spreman odgovor.

- Petkom se uvijek zezne čovjek kada ide, zar je onda svaki petak izuzetak? 'Stay out of the highways on fridays'. Što je ovo, Mad Max? Ozbiljno? - dodao je Leo tada, a video je postao viralan.