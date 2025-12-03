Obavijesti

POZNATO LICE

Sjećate se djevojčice koja je bila zvijezda 90-ih? Vuče korijene iz Hrvatske, a vratila se glumi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Imdb

Anna Chlumsky američka je glumica hrvatskih korijena, a pred kamerama je otkako je bila beba. Proslavila se u filmu "Moja djevojka", a iako je pauzirala s glumom, vratila joj se te je ostvarila nekoliko većih uloga.

Američka glumica Anna Chlumsky rođena je u Chicagu 3. prosinca 1980. godine, gdje je i odrasla. Zanimljivo, slavna glumica vuče korijene iz Hrvatske. Naime, djevojačko prezime njezine majke je Zunčić, a s očeve strane je podrijetlom iz Češke. 

Anna je u svijet glamura ušla još kao beba. Kolegica njezine majke predložila je da prijavi kćer za snimanje reklama, što je ona i učinila kada je Anna imala samo tri mjeseca. S deset mjeseci se pojavila u prvoj kampanji, a nastavila se baviti istim poslom idućih šest godina. 

Kao 11-godišnja djevojčica pojavila se u filmu "Moja djevojka" uz Macaulayja Culkina te je osvojila srca gledatelja diljem svijeta. Glumila je i glavnu žensku ulogu u jednako popularnom nastavku filma. Svijet joj se okrenuo naglavačke kada se proslavila, a majku Nancy je uzela kao menadžericu te je zarađivala najviše u svojoj obitelji. 

AFP/PIXSELL
AFP/PIXSELL | Foto: AFP/PIXSELL/ILUSTRACIJA

- Imala sam sreće jer nisam pretrpjela nikakve traume. Čisti sam primjer dobrog odgoja i karijere, no tek sam kasnije u životu shvatila što znače stabilnost i sigurnost. Kao dijete to nisam imala jer sam praktički bila na prodaju - rekla je Chlumsky u intervjuu za Independent prije nekoliko godina.

Tijekom 90-ih godina se pojavila u nizu filmova i serija, no onda je odlučila da prestaje s glumom te se okrenula akademskom svijetu. Studirala je međunarodne odnose na Sveučilištu u Chicagu, gdje je upoznala i današnjeg supruga Shauna Soa s kojim danas ima dvoje djece. Iako je šest godina bila izvan radara što se Hollywooda tiče, glumila je u studentskim predstavama u Chicagu gdje je zavoljela kazalište.

Premiere for the film "Bride Hard" in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Nakon fakulteta se zaposlila u centru za istraživanje Zagat te je kasnije radila kao asistentica urednika u izdavačkoj kući HarperCollins. U tom se periodu preselila u New York gdje živi i danas. Činilo se kao da su dani najveće slave iza nje, no poslovima koje je imala nije bila zadovoljna te se odlučila vratiti u svijet glume. 

Dobivala je samo manje uloge u televizijskim serijama, a neko je vrijeme radila i na Broadwayju. Tek 2012. godine joj je karijera ponovno krenula uzlaznom putanjom kada je dobila ulogu u seriji HBO-a "Potpredsjednica". Glumila je šeficu ureda potpredsjednice SAD-a do 2019. godine, a uloge su joj nastavile pristizati.

Među posljednjim hitovima u kojima je glumila našla se serija "Inventing Anna". Netflixov hit iz 2022. donio joj je novi val slave, a čini se kako Chlumsky nema namjeru stati s glumom ovoga puta.

