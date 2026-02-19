Sjećate se Edina iz Braka na prvu? Završio je sa Sanelom, sad je otkrio kako se oženio

Edin Bešić ljubav je tražio u drugoj sezoni showa 'Brak na prvu', u kojoj su ga stručnjaci spojili s Ernom Hrnjić. No brzo su shvatili da nisu jedno za drugo. Naposlijetku je završio s drugom kandidatkinjom Sanelom. Pred kamerama su se zaručili.

Par se pred kamerama skoro zaručio, a ubrzo nakon showa su prekinuli. Edin je sada na Instagramu otkrio kako je zaplovio u bračnu luku.

- Gospodin i gospođa Bešić - napisao je ispod zajedničke fotografije s vjenčanja.

Brojni pratitelji čestitali su im na vjenčanju.

Edina mnogi pamte jer je u showu 'prekinuo brak' s jednom kandidatkinjom da bi se spojio s drugom. Iako je priznao da se zaljubio u Sanelu, kao i ona u njega, par nije uspio u vanjskom svijetu.

Foto: RTL

- Sanela je za mene posebna osoba, popunila je prazninu u mom životu koja je dugo bila prisutna. Osjećam se da imam nekoga na koga mogu računati. Rekao sam joj u dobru i zlu i to nije bez veze, to je tako - rekao je Edin.