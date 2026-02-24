Sjećate se glumačke postave 'Trainspottinga'? Evo tko se sve pojavio u danas kultnom filmu

Prije 30 godina premijerno je prikazan film "Trainspotting" Dannyja Boylea, jedan od najšokantnijih filmova kraja 20. stoljeća, kako su ga kritičari opisivali. Objavljen 23. veljače 1996. u Velikoj Britaniji, ova mješavina crnog humora i drame o ovisnicima iz Edinburgha i dalje šokira i oduševljava. U glavnim ulogama su Ewan McGregor kao Renton, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner, Kevin McKidd, Robert Carlyle i Kelly Macdonald u debitantskoj ulozi.

Temeljen na istoimenom romanu Irvinea Welsha, film prati skupinu ovisnika kroz njihov svakodnevni pakao: drogiranja, krađe, smrt prijatelja i tužnu potragu za izlazom iz siromaštva i bijede. Boyleova režija je revolucionarna, a na popisu pjesama našli su se veliki hitovi 90-ih koji danas imaju već kultni status.

Evo tko je glavna glumačka postava "Trainspottinga".

Ewan McGregor winner Best Performance by an Actor in a Television Limited Series or Motion Picture Made for Television "Fargo" at the 75th Golden Globe Awards in Beverly Hills | Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ewan McGregor (Mark "Rent Boy" Renton)

Prije uloge Rentona u filmu "Trainspotting", glumac Ewan McGregor s redateljem je već ranije surađivao na njegovom prvom filmu "Shallow Grave" iz 1994. Nakon uloge "Rent Boya", McGregor je postao prava zvijezda kako nezavisnih, tako i hit filmova. Surađivao je s renomiranim redateljima kao što su Tim Burton, Ridley Scott i Guillermo del Toro, a utjelovio je i Obi-Wan Kenobija u "Ratovima zvijezda". Pojavio se u hit seriji "Fargo", reprizirao je Obi-Wan Kenobija u istoimenoj mini-seriji na platformi Disney+, a pojavio se u brojnim drugim projektima.

Ewen Bremner (Daniel "Spud" Murphy)

Bremner se pojavio u nekoliko britanskih filmova i serija prije nego što je utjelovio Daniela "Spuda" Murphyja i od onda je još aktivan u filmskoj industriji. Pojavio se u filmovima "Pearl Harbor" i "Black Hawk Dawn" te "Match Point" i "Death at a Funeral". Ponovio je ulogu Spuda u filmu "Trainspotting 2" 2017., nakon čega je glumio u Blockbusteru "Wonder Woman".

Jonny Lee Miller (Simon "Sick Boy" Williamson)

Osim glavne uloge u seriji "Hackers" iz 1995., Jonny Lee Miller radio je prvenstveno na britanskoj televiziji prije nego što je glumio Simona "Sick Boya" Williamsona u "Trainspottingu". Nastavio je nizati uloge, a između ostaloga se pojavio u serijama "Dexter", "Elementary" i "The Crown", u kojoj je glumio premijera Johna Majora.

Kevin McKidd (Thomas "Tommy" Mackenzie)

Kevin McKidd debitirao je na velikom platnu glumeći Tommyja u "Trainspottingu". Nastavio se baviti glumom te se pojavio u nekoliko serija uključujući "Uvod u anatomiju", a imao je i nekoliko izleta u filmskim vodama.

Robert Carlyle (Frances "Franco" Begbie)

Robert Carlyle imao je nekoliko uloga početkom 90-ih, ali se proslavio s dvostrukim uspjehom u filmovima "Trainspotting" i "The Full Monty" 1996., odnosno 1997. godine. Nakon što se pojavio kao Franco, glumio je u filmovima "Svijet nije dovoljan", i "Angelin pepeo", a imao je veću ulogu u seriji "Once Upon A Time" u kojoj je glumio Rumpelstilskina. Ponovno se udružio s redateljem Boyleom za nastavak "Trainspottinga" i film "Yesterday" iz 2019. godine.

Foto: Profimedia

Kelly Macdonald (Diane Coulston)

Kelly Macdonald debitirala je kao Diane u filmu Trainspotting i od tada je nastavila uspješnu karijeru. Pojavila se u projektima "No Country for Old Men", godine 2011. pridružila se svijetu Harryja Pottera kao Siva dama u filmu "Deathly Hallows - Part 2", a 2012. posudila je glas princezi Meridi u Pixarovom filmu "Brave". U glumi je i danas, a baš na 30. godišnjicu od premijere filma koji joj je lansirao karijeru, Macdonald je proslavila svoj 50. rođendan.

