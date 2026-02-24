Obavijesti

Show

Komentari 0
PROŠLO JE 30 GODINA

Sjećate se glumačke postave 'Trainspottinga'? Evo tko se sve pojavio u danas kultnom filmu

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Sjećate se glumačke postave 'Trainspottinga'? Evo tko se sve pojavio u danas kultnom filmu
Foto: Profimedia

FIlm "Trainspotting" u Velikoj Britaniji je prikazan prije 30 godina, a danas uživa kultni status. Prisjetili smo se glavne glumačke postave.

Admiral

Prije 30 godina premijerno je prikazan film "Trainspotting" Dannyja Boylea, jedan od najšokantnijih filmova kraja 20. stoljeća, kako su ga kritičari opisivali. Objavljen 23. veljače 1996. u Velikoj Britaniji, ova mješavina crnog humora i drame o ovisnicima iz Edinburgha i dalje šokira i oduševljava. U glavnim ulogama su Ewan McGregor kao Renton, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner, Kevin McKidd, Robert Carlyle i Kelly Macdonald u debitantskoj ulozi.

RECENZIJA 'Trainspotting 2': Dobili smo i epilog i dopunu prvom filmu
'Trainspotting 2': Dobili smo i epilog i dopunu prvom filmu

Temeljen na istoimenom romanu Irvinea Welsha, film prati skupinu ovisnika kroz njihov svakodnevni pakao: drogiranja, krađe, smrt prijatelja i tužnu potragu za izlazom iz siromaštva i bijede. Boyleova režija je revolucionarna, a na popisu pjesama našli su se veliki hitovi 90-ih koji danas imaju već kultni status. 

Evo tko je glavna glumačka postava "Trainspottinga".

Ewan McGregor winner Best Performance by an Actor in a Television Limited Series or Motion Picture Made for Television "Fargo" at the 75th Golden Globe Awards in Beverly Hills
Ewan McGregor winner Best Performance by an Actor in a Television Limited Series or Motion Picture Made for Television "Fargo" at the 75th Golden Globe Awards in Beverly Hills | Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ewan McGregor (Mark "Rent Boy" Renton)

Prije uloge Rentona u filmu "Trainspotting", glumac Ewan McGregor s redateljem je već ranije surađivao na njegovom prvom filmu "Shallow Grave" iz 1994. Nakon uloge "Rent Boya", McGregor je postao prava zvijezda kako nezavisnih, tako i hit filmova. Surađivao je s renomiranim redateljima kao što su Tim Burton, Ridley Scott i Guillermo del Toro, a utjelovio je i Obi-Wan Kenobija u "Ratovima zvijezda". Pojavio se u hit seriji "Fargo", reprizirao je Obi-Wan Kenobija u istoimenoj mini-seriji na platformi Disney+, a pojavio se u brojnim drugim projektima.

Ewen Bremner (Daniel "Spud" Murphy)

Bremner se pojavio u nekoliko britanskih filmova i serija prije nego što je utjelovio Daniela "Spuda" Murphyja i od onda je još aktivan u filmskoj industriji. Pojavio se u filmovima "Pearl Harbor" i "Black Hawk Dawn" te "Match Point" i "Death at a Funeral". Ponovio je ulogu Spuda u filmu "Trainspotting 2" 2017., nakon čega je glumio u Blockbusteru "Wonder Woman".

Jonny Lee Miller (Simon "Sick Boy" Williamson)

Osim glavne uloge u seriji "Hackers" iz 1995., Jonny Lee Miller radio je prvenstveno na britanskoj televiziji prije nego što je glumio Simona "Sick Boya" Williamsona u "Trainspottingu". Nastavio je nizati uloge, a između ostaloga se pojavio u serijama "Dexter", "Elementary" i "The Crown", u kojoj je glumio premijera Johna Majora.

Kevin McKidd (Thomas "Tommy" Mackenzie)

Kevin McKidd debitirao je na velikom platnu glumeći Tommyja u "Trainspottingu". Nastavio se baviti glumom te se pojavio u nekoliko serija uključujući "Uvod u anatomiju", a imao je i nekoliko izleta u filmskim vodama.

Robert Carlyle (Frances "Franco" Begbie)

Robert Carlyle imao je nekoliko uloga početkom 90-ih, ali se proslavio s dvostrukim uspjehom u filmovima "Trainspotting" i "The Full Monty" 1996., odnosno 1997. godine. Nakon što se pojavio kao Franco, glumio je u filmovima "Svijet nije dovoljan", i "Angelin pepeo", a imao je veću ulogu u seriji "Once Upon A Time" u kojoj je glumio Rumpelstilskina. Ponovno se udružio s redateljem Boyleom za nastavak "Trainspottinga" i film "Yesterday" iz 2019. godine.

314181827
Foto: Profimedia

Kelly Macdonald (Diane Coulston)

Kelly Macdonald debitirala je kao Diane u filmu Trainspotting i od tada je nastavila uspješnu karijeru. Pojavila se u projektima "No Country for Old Men", godine 2011. pridružila se svijetu Harryja Pottera kao Siva dama u filmu "Deathly Hallows - Part 2", a 2012. posudila je glas princezi Meridi u Pixarovom filmu "Brave". U glumi je i danas, a baš na 30. godišnjicu od premijere filma koji joj je lansirao karijeru, Macdonald je proslavila svoj 50. rođendan.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gdje su danas glumci iz kultne serije 'Twin Peaks'?
PROŠLO VIŠE OD 35 GODINA

FOTO Gdje su danas glumci iz kultne serije 'Twin Peaks'?

Seriju 'Twin Peaks' koja je prvi put emitirana 1990. godine režirao je legenarni David Lynch. Danas ima status kultne serije koja je utjecala na brojne druge produkcije. Evo gdje su glumci iz serije danas...
Sjećate li se Barbare Šegetin? Bila je u Big Brotheru s Ervinom i Steffani, evo kako sad izgleda
OBJAVILA SEKSI FOTKE

Sjećate li se Barbare Šegetin? Bila je u Big Brotheru s Ervinom i Steffani, evo kako sad izgleda

Riječka manekenka Barbara Šegetin ušla je u Big Brother kuću u regionalnoj verziji showa 2015. godine, sa svojom sestrom Tinom. Evo kako ona sada izgleda
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 24. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026