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Sjećate se Gordane i Milana iz 'Braka na prvu'? Više ne pričaju, ona otkrila koji je razlog za to

Piše 24sata,
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Sjećate se Gordane i Milana iz 'Braka na prvu'? Više ne pričaju, ona otkrila koji je razlog za to
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Foto: instagram/RTL
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Gordana se u međuvremenu preselila u Varaždinske Toplice, gdje je počela mirniji život te se učlanila i u udrugu umirovljenika. Milan ju je obilazio, a veselila se i dolasku u Zagreb

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Gordana Gašparić Vrbljanin i Milan Tokić bili su najstariji par prve sezone 'Braka na prvu'. Iako su se u početku suočavali s raznim razlikama u navikama i ritmu, nakon što je snimanje završilo, počeli su se intenzivno družiti, pa čak i zajedno ljetovati. Imali su lijep odnos, na kojem su im mnogi pozavidjeli.

Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

Gordana se u međuvremenu preselila u Varaždinske Toplice, gdje je počela mirniji život te se učlanila i u udrugu umirovljenika. Milan ju je obilazio, a veselila se i dolasku u Zagreb, u koji je dolazila radi obitelji, ali i Milana.

Rekla je kako među njima nikada nije bilo ljubavne iskre s njezine strane, no bili su dobri prijatelji. To je trajalo sve do, kako kaže, njegove nove partnerice. Prema njenim riječima, ona nije odobravala njihovo prijateljstvo te ju je blokirala na njegovu mobitelu i društvenim mrežama.

Foto: Pčelarko Omoti/Facebook

- Nisam bila nikad zaljubljena u Milana, ali smo se viđali i bili dobri prijatelji. Međutim, on je našao neku ženskicu koja mu nije dozvolila da budemo niti prijatelji pa me je ONA blokirala na njegovom Fejsu i mobitelu. Ne mogu do njega i u stvari ne znam zna li on da sam blokirana - otkrila je Gordana, prenosi Net.hr.

Dodala je kako ona i dalje priželjkuje nekog za ugodno društvo i dijeljenje svakodnevnice.

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