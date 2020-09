A post shared by bojana ordinacev (@bojanaordinacev) on Feb 12, 2019 at 12:26am PST

<p>Prva epizoda serije 'Ne daj se, Nina' emitirala se u listopadu 2007. godine. Prikazivala se u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini te Makedoniji, a nastala je po predlošku kolumbijske telenovele 'Yo soy Betty, la fea'. Hrvatska verzija snimala se godinu dana, a priča se vrtjela oko svijeta visoke mode, izgleda, ljepote, novca i uspjeha. U seriji su glavne uloge imali <strong>Lana Gojak</strong> (36), <strong>Robert Kurbaša</strong> (42), <strong>Kristina Krepela</strong> (41), <strong>Petar Ćiritović</strong> (42), <strong>Bojana Ordinačev</strong> (40) i <strong>Andrija Milošević </strong>(42). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kristina Krepela reagira na 'Ne daj se, Nina'</strong></p><h3>Lana Gojak</h3><p>Utjelovila je lik simpatične, vrijedne, ali neugledne Nine Brlek, koja prolazi trnovit put kako bi se probila u svijetu visoke mode. Lanu su mnogi zapamtili po toj ulozi te sada drastično drukčije izgleda od onoga kako se predstavila u seriji. U međuvremenu se udala za redatelja Sinišu Bajta i većinom glumi u kazalištu. </p><h3>Robert Kurbaša</h3><p>Glumio je Ninog šefa Davida Glowatzkog, bogatog nasljednika prestižne modne kuće. Nakon toga imao je brojne uloge, kao što su serije 'Zlatni dvori', 'Ruža vjetrova', 'Pod sretnom zvijezdom', 'Dolina sunca', 'Urota'. Glumio se u predstavi 'Tko je ubio Zvonka Bušića' te se bavi izradom krunica. Jednom se požalio kako mu zbog vjere pati karijera.</p><p>- Danas, u resoru scenskih umjetnika, ako si Hrvat, voliš domovinu i deklariraš se kao katolik, odmah si zatucani ustaša. To je veliki problem - ispričao je svojedobno Robert, koji je od 2013. godine u braku s Kristinom Matković. </p><h3>Bojana Ordinačev</h3><p>U seriji je glumila Patriciju Vučković, Nininu kolegicu. Ona karijeru gradi na izgledu i flertu, za razliku od radišne Nine. Stalno joj u seriji radi spletke kako bi se probila na njezinu poziciju. Nakon 'Ne daj se, Nina', proslavila se u Srbiji i igrala u seriji 'Istine i laži'. Bojana sada također većinom glumi u kazalištu, a i zvijezda je Instagrama, gdje je prati više od 70.000 ljudi.</p><h3>Kristina Krepela</h3><p>Glumila je Barbaru Vidić, Davidovu zaručnicu i Patricijinu najbolju prijateljicu. Nakon serije pojavila u brojnim serijama. Glumila je čak i u 'Igri prijestolja'. Nedavno je za 24sata Kristina komentirala svoju ulogu u seriji. </p><p>- Ne znam kako sam to igrala jer ja po prirodi nisam tako sumnjičava i hladna - rekla je te nastavila:</p><p>- Puno smo ulagali u projekt i glumački se pripremali. Snimanja su bila od šest ujutro do sedam navečer, vikendi su bili radni i tako jedno pet mjeseci. Ali, moram priznati - kako smo svi bili mladi. Iako mislim da nismo puno ostarjeli - rekla je Kristina. </p><h3>Petar Ćiritović</h3><p>Barbarinog brata Petra Vidića, koji Davidu pokušava preoteti mjesto na čelu obiteljskog poslovnog carstva, glumio je Zagrepčanin Petar Ćiritović. Njega mnogi pamte po ulozi Luke Dragana u seriji 'Obični ljudi', a dobio je i ulogu u 'Jugoslovenki' redatelja Romana Majetića. Prije dvije godine natjecao se u HRT-ovom kvizu 'Volim Hrvatsku', u kojemu se dva tima poznatih osoba natječu i odgovaraju na pitanja o Lijepoj naši. </p><h3>Andrija Milošević </h3><p>Utjelovio je Davidovog razuzdanog prijatelja Marka Savića, na kojeg je oko bacila Patricija. Bio je veliki šaljivdžija u seriji. Poslije je glumio u seriji 'Andrija i Anđelka', po čemu ga i mnogo pamte. Poznat je po humoru kojim često uveseljava pratitelje na društvenim mrežama, a prošle godine imao je glavnu ulogu u filmu 'Taxi Blues'. </p>