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Sjećate se Ines? Rekorderka je u Ljubav je na selu, a evo izdanja u kojem je bodrila 'vatrene'

U showu je ljubav tražila čak sedam puta. Onog pravog još nije našla, a ispričala nam je kako marljivo trenira kako bi figuru dovela do savršenstva. Ovih je dana pokazala i kako navija za naše nogometaše
Sjećate se Ines? Rekorderka je u Ljubav je na selu, a evo izdanja u kojem je bodrila 'vatrene'
Čak sedam puta gledali smo je u popularnom showu, a posljednji put pojavila se kod Radoslava Biskupovića | Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
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Čak sedam puta gledali smo je u popularnom showu, a posljednji put pojavila se kod Radoslava Biskupovića | Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Komentari 2

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