Sjećate se Ines? Rekorderka je u Ljubav je na selu, a evo izdanja u kojem je bodrila 'vatrene'

U showu je ljubav tražila čak sedam puta. Onog pravog još nije našla, a ispričala nam je kako marljivo trenira kako bi figuru dovela do savršenstva. Ovih je dana pokazala i kako navija za naše nogometaše
Čak sedam puta gledali smo je u popularnom showu, a posljednji put pojavila se kod Radoslava Biskupovića
| Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Čak sedam puta gledali smo je u popularnom showu, a posljednji put pojavila se kod Radoslava Biskupovića |
Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Čak sedam puta gledali smo je u popularnom showu, a posljednji put pojavila se kod Radoslava Biskupovića
| Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Ines tvrdi kako je za njezin atraktivni izgled, osim dalmatinskih gena, zaslužan i fitness kojim se bavi već 30 godina.
| Foto: Ilustracija/Davorin Visnjic/PIXSELL
Vježbam kao da idem na Olimpijadu. Jedem zdravu prehranu osmišljenu prema mojoj građi tijela. Bazira se na integralnim namirnicama, tuni, posnom siru, piletini, chia sjemenkama, voću i proteinima, rekla nam je prije nekoliko godina.
| Foto: MARKO LUKUNIC/PIXSELL/Instagram
Studirala je teologiju na Katoličko bogoslovnom fakultetu, a priznala je kako uživa u životu te da sve stigne
| Foto: Facebook
Proputovala sam Chicago, New York, Miami... Voljela bih se vratiti jer su ljudi srdačni, pristupačni i druželjubi, rekla je svojedobno. Tamo ju je bliski prijatelj Emir Bukovica, lider benda Emir & Frozen Camels, upoznao s glumcem Johnnyjem Deppom.
| Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić
Stava sam da žena uvijek treba dobro izgledati bez obzira na godine. Pokojna baka me je odgojila da iz stana, ma koliko god imala loš dan, trebam izaći s dobrom frizurom i lijepo obučena, ispričala nam je
| Foto: Facebook
I Ines ovih dana navija za naše dečke na Svjetskom prvenstvu, a pokazala je i svoje navijačko izdanje.
| Foto: RTL/canva
Evo kako izgleda.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala.
| Foto: RTL/canva
Foto Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
Foto Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
Foto Ilustracija/Davorin Visnjic/PIXSELL
Foto Instagram/kolaž
Foto Insagram/screenshot
Foto Instagram/kolaž
Foto MARKO LUKUNIC/PIXSELL/Instagram
Foto Privatni album/canva
Foto Davorin Visnjic/POSEBNA PONUDA
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook