Sjećate se Ivana Temšića? 2021. je pobijedio u 'MasterChefu', a sada ima vlastiti restoran...

Mladi kuhar Ivan Temšić, koji je 2021. godine odnio pobjedu u emisiji 'MasterChef', a o tome kako mu sada izgleda svakodnevica, kao i koliko mu je sudjelovanje u popularnom showu pomoglo u karijeri, otkrio je za InMagazin.

Pobjeda u emisiji zaista mu je promijenila život. Osvojio je novčanu nagradu od 200.000 kuna (oko 26.500 eura), a onda je otvorio vlastiti restoran. Iako voli svoj posao, početci dana su mu uvijek kaotični.

Foto: InMagazin/NovaTV

- Uvijek kasnim i nabavka je u zadnji čas, ali neposredna je blizina peškarije, imamo novi menu pa ćemo kod naših šinjorina s peškarije nešto uspit izvući - ispričao je.

Prisjetio se 'MasterChefa' te otkrio što se promijenilo od te 2021.

Foto: Luka Dubroja

- Da mi je ikad itko rekao da ću ima svoj restoran i radit u kuhinji općenito i da sam to spomenuo svojim roditeljima mislim da bi me potjerali ranije iz kuće. Sama korona nedostatak odlaska u dućan me potaklo da se sve više i više zaigram u kuhinji i počeo sam raditi neke kreativne stvari. Dogodio se MasterChef i hrana je postala ljubav i emocija i sad smo tu di jesmo - rekao je.

Istaknuo je da je u emisiji, osim velikog kulinarskog zdanja, stekao i značajno samopouzdanje.

- Možda je to neki kliše koji smo slušali i od samog žirija kako MasterChef mijenja živote već su bili pomalo dosadni ali sad nakon svega svi kandidati su svjesni da se uveliko mijenja život.