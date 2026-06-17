NOVI PRIZORI Pogledajte što se događa ispred zagrebačkog hotela gdje Kate Moss navodno snima kampanju

Tajanstveno snimanje u zagrebačkom Hotelu I i dalje privlači poglede prolaznika. Ispred hotela izmjenjuju se članovi produkcijske ekipe i strani modeli, postavljen je produkcijski šator, a zaštitari budno paze da nitko ne zaviri iza kulisa. Jutarnji list neslužbeno je doznao da se upravo na toj lokaciji navodno snima nova kampanja za kultni talijanski modni brand Gucci, zbog koje je u Zagreb navodno stigla i modna ikona Kate Moss.