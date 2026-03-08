Sjećate se Ljiljane iz Ljubav je na selu? Borila se za Josipovo srce, sada je neprepoznatljiva

Ljiljanu Jurić gledali smo u prošloj sezoni, kada je farmeru Josipu otkrila da piše knjige. Na društvenim mrežama je aktivna, a nedavno je objavila fotku na kojoj, kako tvrde pratitelji, ne liči na sebe
Ljiljanu Jurić kratko smo gledali u showu 'Ljubav je na selu'. No ipak, mnogi su zapamtili ovu svestranu gospođu, a neki su je nastavili pratiti na društvenim mrežama.
Svestrana dama dolazi iz Zadra, a za sebe je na svom Facebook profilu navela da je spisateljica, poduzetnica i skiperica.
Natjecala se kod farmera Josipa, a iznenadila ga je činjenicom da je napisala čak tri knjige o duhovnosti.
Josip, koji je priznao da baš i ne preferira starije partnerice, upitao je Ljiljanu za godine na što mu je ona odgovorila: 'Mislim da smo taman. Kad te brinu godine, mislim da te ne bi trebale brinuti. Taman sam za tebe'.
Na Facebooku Ljiljana svakodnevno dijeli zgode iz svog života, a nedavno je podijelila i fotografiju koja je podijelila njene pratitelje.
Laku noć, napisala je. Neki su joj uzvratili, no bilo je i onih koji su je pitali: 'Tko je to', na što je ona odgovorila kako je na fotki ona.
Uz ostalo, objavila je niz fotografija sa snimanja emisije 'Ljubav je na selu'.
Ljiljana, koja je ljubiteljica zanimljivih modnih kombinacija, svojim se Facebook pratiteljima potužila da je tijekom snimanja nekih scena bila primorana promijeniti svoje outfite, što joj je izazvalo nezadovoljstvo.
U nastavku galerije pogledajte što sve Ljiljana dijeli sa svojim pratiteljima.
