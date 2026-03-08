Obavijesti

SVESTRANA DAMA

Sjećate se Ljiljane iz Ljubav je na selu? Borila se za Josipovo srce, sada je neprepoznatljiva

Ljiljanu Jurić gledali smo u prošloj sezoni, kada je farmeru Josipu otkrila da piše knjige. Na društvenim mrežama je aktivna, a nedavno je objavila fotku na kojoj, kako tvrde pratitelji, ne liči na sebe
