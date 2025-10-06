Sjećate se nje? Bila je najbolja prijateljica "Felicity", a ulogu je umalo odbila zbog tragedije...

Američko-kanadska glumica Amy Jo Johnson odrasla je u gradiću Dennis u Massachusettsu, gdje je završila srednju školu, no ondje se nije zadržala dulje od toga. S 18 godina se preselila u New York kako bi se okušala kao glumica te je studirala glumu na privatnoj glumačkoj akademiji. Po završetku akademije se preselila u Los Angeles, gdje je odmah krenula na audicije za uloge u filmovima i serijama.

Put do uspjeha nije dugo čekala. Šest mjeseci otkako je doselila u Kaliforniju, Amy je dobila ulogu u "Mighty Morphin Power Rangers", seriji o Power Rangersima, koja je kasnije zaokružena filmovima. Iako je dobila svjetsku slavu i prepoznatljivost u glumačkom krugu, Johnson je bila vrlo malo plaćena za tu ulogu. Dobivala je 600 dolara tjedno za sve angažmane u seriji, uključujući akrobacije potrebne u glumi te medijska pojavljivanja. Kasnije je otkriveno kako nitko iz glumačke postave Power Rangersa nije dobio ni centa za tantijeme repriziranja serije i filma.

Tijekom snimanja Power Rangersa, Amy je doživjela nekoliko nezgoda. Dok se snimala serija, gotovo su je zapalili na setu. Na snimanju filma je pak doživjela jaki strujni udar. Od snimanje je odustala 1995. godine te je ulogu prepustila kolegici Catherine Sutherland. Dvoumila se hoće li prihvatiti ulogu u novijim i obljetničkim epizodama Power Rangersa, no na kraju je i od toga odustala. Istaknula je kako je zahvalna za godine na setu s divnim kolegama te im je svima poželjela sreću. Obožavateljima je objasnila kako radi na drugim projektima te nema vremena za ostalo.

Skoro je zbog majke odbila ulogu

Nakon 1995. godine glumila je u nekoliko filmova i serija, no uloga u seriji "Felicity" donijela joj je najveći uspjeh. Utjelovila je Julie Emrick, najbolju prijateljicu glavne junakinje serije, a na setu se zadržala tri sezone te se u četvrtoj pojavila kao gošća. Objasnila je kako se povukla sa snimanje jer joj je bilo potrebno vrijeme za obitelj. Naime, njezina majka Christine je preminula 1998. godine, a Amy je u intervjuima rekla da nije imala vremena ni preboljeti njezinu smrt, pošto je imala gust raspored snimanja serije. Ranije je isticala kako je zbog majčinog raka maternice umalo odustala od uloge Julie.

Producenti serije "Felicity" su zbog Amy izmijenili lik Julie Emrick. Naime, originalno je Julie trebala biti plesačica, no Amy se uz glumu bavi i glazbom te je i serija prilagođena njoj. Njezina autorska pjesma "Puddle of Grace" uvrštena je na originalnu listu pjesama serije, a kako su ju obožavatelji dobro prihvatili, nastavila je pridonositi soundtracku "Felicity".

Tijekom glazbene karijere objavila je četiri studijska albuma te je oformila Amy Jo Johnson Band. Njezina glazba našla se u nekoliko filmova i serija. Osim glazbom, bavila se režiranjem filmova i serija te je objavila nekoliko knjiga, uključujući memoare koje je posvetila pokojnoj majci.

Amy danas živi u Torontu sa svojom kćeri Francescom koji je dobila 2008. s bivšim suprugom Olivierom Gierom. Dugo godina su bili par prije nego su stali pred oltar 2009., no predali su papire za razvod 2017. godine.