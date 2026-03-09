Sjećate se nje? Samanta je u 'Životu na vagi' imala 148 kg, danas je neprepoznatljiva

Bila sam slomljena, ne samo fizički nego i iznutra. Nosila sam 150 kilograma, ali to nije bio samo teret na tijelu, to je bila težina boli, tuge, neizgovorenih trauma i borbi koje sam godinama potiskivala. 'Život na vagi' mi nije samo pomogao da smršavim, pomogao mi je da ponovno pronađem sebe. | Foto: Instagram