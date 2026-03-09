Sjećate se nje? Samanta je u 'Životu na vagi' imala 148 kg, danas je neprepoznatljiva

U showu je izgubila gotovo 40 kg, a njena borba nije stala niti nakon izlaska. Nastavila je sa svojim putem do zdravijeg tijela, a danas bi ju rijetko tko prepoznao
Bivša kandidatkinja 8. sezone 'Života na vagi', Samanta Poplašen prolazi kroz velike životne promjene. Početkom godine je otkrila da prolazi kroz razvod, a pronašla je i sreću s novim partnerom Ivicom.
Ovih je dana podijelila loše vijesti o tome da je doživjela nezgodu. Naime, sve se dogodilo u jednoj trgovini kada ju je zaposlenik s teretnim kolicima snažno udario u nogu. U tom trenutku, priznaje, nije odmah shvatila koliko je ozljeda zapravo ozbiljna.
Liječnički pregled kasnije je pokazao da je riječ o ozbiljnijem problemu nego što je u početku mislila - utvrđeno je utvrđeno da je došlo do oštećenja Ahilove tetive i stopala, zbog čega je dobila longetu te trenutno ne može normalno hodati.
Podsjetimo, u show je ušla sa 148,4 kilograma, a u finalu je vaga pokazala 109,2. Samanta je izgubila 39,2 kilograma, odnosno 26,4 posto svoje tjelesne mase.
No prava promjena dogodila se tek nakon što su se kamere ugasile - danas je neprepoznatljiva.
Danas uživa u životu s novim partnerom i svojom kćerkicom. Kile je nastavila gubiti i izvan showa, a danas izgleda odlično.
Bila sam slomljena, ne samo fizički nego i iznutra. Nosila sam 150 kilograma, ali to nije bio samo teret na tijelu, to je bila težina boli, tuge, neizgovorenih trauma i borbi koje sam godinama potiskivala. 'Život na vagi' mi nije samo pomogao da smršavim, pomogao mi je da ponovno pronađem sebe.
Naučila sam kako to izgleda kad se netko istinski bori za sebe, kad padneš pa se digneš, i da suze nisu samo znak slabosti nego i hrabrosti. Taj mi je show dao priliku da stvarno živim i da svojoj kćeri pokažem kako izgleda hrabra mama. To me iskustvo promijenilo iz korijena.
Nisam ista osoba koja je tada ušla u show, sada sam osoba koja se može pogledati u ogledalo i reći: Ponosiš se sobom, iskreno je ispričala Samanta koja se u showu prvi put suočila s istinom koju je dugo skrivala - bulimijom. Bilo je to jedno od najtežih priznanja, ali i prvi korak prema ozdravljenju.
Bulimija je bila moj najtiši krik. Godinama sam živjela u ciklusu krivnje, srama i boli, hraneći se da otupim emocije, a zatim kažnjavajući sebe jer sam 'popustila'. U showu sam prvi put izgovorila tu riječ naglas. I to je bio početak ozdravljenja, ne samo tijela nego i duše.
Najteže je bilo promijeniti odnos prema hrani - da je ne gledam kao neprijatelja ili sredstvo kontrole, nego kao nešto što mi daje snagu. Učila sam ponovno jesti - polako, prisutno, bez osjećaja krivnje. Nije bilo lako. Ima dana kad se borim, kad me napadaju stari obrasci, ali sada imam alate, podršku i najvažnije vjeru u sebe, objasnila je.
U ostatku galeriju pogledajte kako ona danas izgleda.
