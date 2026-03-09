Obavijesti

PREPOLOVILA SE

Sjećate se nje? Samanta je u 'Životu na vagi' imala 148 kg, danas je neprepoznatljiva

U showu je izgubila gotovo 40 kg, a njena borba nije stala niti nakon izlaska. Nastavila je sa svojim putem do zdravijeg tijela, a danas bi ju rijetko tko prepoznao
Sjećate se nje? Samanta je u 'Životu na vagi' imala 148 kg, danas je neprepoznatljiva
Bivša kandidatkinja 8. sezone 'Života na vagi', Samanta Poplašen prolazi kroz velike životne promjene. Početkom godine je otkrila da prolazi kroz razvod, a pronašla je i sreću s novim partnerom Ivicom. | Foto: RTL
