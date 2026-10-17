Sjećate se njega? Nekad je bio buntovnik s crvenom šiltericom, danas ga mnogi ne prepoznaju

Prije točno 26 godina, 17. listopada 2000., američki nu metal bend Limp Bizkit objavio je treći studijski album "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water" i zauvijek promijenio svoju karijeru. Album je postao jedan od najvećih glazbenih fenomena početka novog tisućljeća, a pjesme poput "Rollin'", "My Generation", "My Way" i "Take a Look Around" obilježile su odrastanje čitave generacije. U središtu svega bio je često kontroverzni frontmen Fred Durst, čiji su glas, stav i prepoznatljiva crvena šilterica postali zaštitni znak benda.

Danas, više od četvrt stoljeća poslije, Limp Bizkit ponovno puni velike koncertne prostore i festivalske pozornice, a njihov 56-godišnji pjevač izgleda gotovo neprepoznatljivo. Nekadašnji buntovnik s kratkom bradicom i širokom odjećom posljednjih je godina iznenađivao obožavatelje sijedom kosom, dugom bijelom bradom, neobičnim perikama, pa čak i ružičastom kosom. Iako je njegov izgled prošao brojne transformacije, energija kojom osvaja publiku ostala je jedan od glavnih razloga zbog kojih Limp Bizkit i danas uživa veliku popularnost.

Album koji je srušio rekorde

Kada je "Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water" stigao na police glazbenih trgovina, Limp Bizkit već je bio jedno od najpopularnijih imena alternativne glazbene scene. Njihov prethodni album "Significant Other" iz 1999. donio im je međunarodnu slavu zahvaljujući hitovima "Nookie" i "Break Stuff", no ono što je uslijedilo nadmašilo je čak i najoptimističnija očekivanja.

U samo prvih tjedan dana prodano je više od milijun primjeraka novog albuma u SAD-u, čime je postavljen tadašnji rekord prodaje rock albuma u prvom tjednu. Album je odmah zauzeo prvo mjesto Billboardove ljestvice Billboard 200, a njegov uspjeh potvrdio je da je nu metal, žanr koji je spajao žestoke gitare, hip-hop i alternativni rock, postao dio glazbene svakodnevice milijuna ljudi, piše NME.

Veliku ulogu u popularnosti albuma imali su i videospotovi koji su se neprestano prikazivali na MTV-ju. Posebno se isticao spot za "Rollin'", snimljen dijelom na krovu jednog od tornjeva Svjetskog trgovačkog centra u New Yorku, u kojem je Durst sa svojom crvenom šiltericom, širokom odjećom i karakterističnim pokretima utjelovio estetiku ranih 2000-ih, prenosi Louder. Pjesma "Take a Look Around" dodatno je osvojila publiku zahvaljujući povezivanju s filmom "Nemoguća misija 2", u kojem je glavnu ulogu imao Tom Cruise.

Fred Durst bio je jedna od najvećih zvijezda MTV generacije

Fred Durst rođen je 20. kolovoza 1970. u Jacksonvilleu na Floridi, a Limp Bizkit osnovao je 1994. godine. Zahvaljujući kombinaciji rapanja, agresivnog vokala i provokativnih tekstova, vrlo brzo nametnuo se kao jedan od najprepoznatljivijih frontmena svoje generacije. Njegov nastup bio je sve samo ne suzdržan, a na pozornici je često provocirao publiku, skakao, vikao i stvarao atmosferu zbog koje su koncerti benda postali poznati po iznimnoj energiji.

U vrijeme najveće slave Durst je njegovao imidž buntovnika koji se nije previše zamarao pravilima. Nosio je široke majice, sportske dresove, vrećaste hlače i tenisice, a gotovo neizostavan modni dodatak bila mu je crvena šilterica New York Yankeesa, koju je najčešće okretao unatrag. Imao je kratko ošišanu kosu, karakterističnu bradicu i izgled koji su početkom 2000-ih kopirali brojni obožavatelji diljem svijeta.

No njegova popularnost nije bila lišena kontroverzi. Durst je bio poznat po sukobima s drugim glazbenicima, provokativnim izjavama i burnom odnosu s medijima. Jedni su ga obožavali zbog iskrenosti i buntovničkog karaktera, dok su ga drugi smatrali simbolom pretjerivanja i agresivnosti koje se povezivalo s tadašnjom nu metal scenom. Upravo ta podijeljena mišljenja dodatno su povećavala njegovu prisutnost u javnosti.

Od crvene šilterice do sijede brade

Kako su godine prolazile, mijenjao se i Durstov izgled. Nekadašnji simbol mladenačkog bunta postupno je napustio svoj prepoznatljivi stil, a posebnu pozornost izazvao je 2021. godine kada se pojavio s potpuno novim imidžem. Umjesto kratke kose i uredno oblikovane bradice, pokazao je sijedu kosu i brkove, uz odjeću koja je više podsjećala na stil starijih muškaraca nego na nekadašnjeg nu metal buntovnika.

Foto: Instagram

Njegova transformacija ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama, a brojni obožavatelji komentirali su kako ga na prvi pogled gotovo nisu prepoznali. Durst se, međutim, nije zaustavio na jednoj promjeni. Tijekom sljedećih godina eksperimentirao je s različitim frizurama, perikama i modnim kombinacijama, pokazujući da mu je vlastiti izgled postao još jedan način zabavljanja publike.

Tijekom 2024. godine pojavljivao se s dugom sijedom bradom, a na koncertima ove godine ponovno je iznenadio publiku. Na početku europske turneje u Poljskoj predstavio je ružičastu kosu i naočale u istoj boji, dok je tijekom nastupa u Madridu početkom srpnja pozornost privukao velikom bijelom bradom. Na ovogodišnjem Download Festivalu nastavio je eksperimentirati s neobičnim perikama.

Što Fred Durst radi danas?

Unatoč razdobljima tijekom kojih je Limp Bizkit bio manje aktivan, Durst nikada nije potpuno napustio glazbu. Bend se ponovno okupio u poznatoj postavi 2009. godine, a 2021. objavio je album "Still Sucks", prvi studijski album nakon deset godina. Njegov izlazak poklopio se s obnovljenim interesom za nu metal i nostalgijom za glazbom s kraja devedesetih i početka 2000-ih.

Danas Durst ponovno redovito nastupa s Limp Bizkitom, a bend je tijekom ove godine održao niz velikih koncerata i festivalskih nastupa. Posebno se istaknuo nastup na britanskom Download Festivalu, gdje su izveli brojne klasike, uključujući "Break Stuff", "My Generation" i "Rollin'". Publika je još jednom pokazala da pjesme stare više od dva desetljeća i dalje imaju sposobnost izazvati jednako snažne reakcije kao u vrijeme njihove najveće popularnosti.

Osim glazbe, Durst se tijekom karijere okušao i u filmskoj režiji. Režirao je filmove "The Education of Charlie Banks" iz 2007., "The Longshots" iz 2008. te triler "The Fanatic" iz 2019., u kojem je glavnu ulogu ostvario John Travolta.