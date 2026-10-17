Magla je osvojila Zagreb uz trubače, mladenku i Lelekice

Rijetko se događa da neki regionalni izvođač svoju koncertnu priču u jednoj zemlji započne nastupom u njezinoj najvećoj dvorani. Magli je uspjelo upravo to! Nakon što su njihove pjesme godinama osvajale milijune pregleda i srca publike diljem regije, konačno su stigli i pred hrvatske obožavatelje. Tisuće ljudi okupile su se u petak navečer u Areni Zagreb kako bi uživo zapjevale s bendom čije hitove odavno znaju napamet.

A sve je počelo porukom na velikim ekranima: 'Ne počinjemo dok svi ne ustanu.' Kada su se svjetla ugasila i bend izašao na pozornicu uz prve taktove hita 'Samo se noćas pojavi', uslijedio je trenutak koji su obožavatelji dugo iščekivali. Frontmen Vladan Savić nije skrivao koliko mu znači prvi susret s domaćom publikom.

- Prvi put u životu smo ovdje. Prvi put stojimo pred vama, s našom glazbom i svim onim što smo godinama stvarali. A sad vidim, vrijedilo je. Zagreb, vrijeme je da se upoznamo... - poručio je Savić.

Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

Bio je to nesvakidašnji glazbeni spektakl, osmišljen kao najveća svadba u regiji. Uz trubače, plesače, mladenku, svadbeni buket i atmosferu velikog slavlja, Magla je priredila večer u kojoj su se izmjenjivali trenuci euforije i iskrenih emocija. Vrhunska produkcija, impresivan light show, vatreni efekti i raskošne koreografije dodatno su upotpunili doživljaj.

Od emotivnih balada do pjesama koje su rasplesale Arenu, publika je uglas pjevala hitove poput 'Čini mi se čini', 'Da li bi me volela', 'Neprijatelj', 'Da Bog da' i brojne druge, a energija nije jenjavala. Koliko je ovaj nastup poseban za bend, pokazale su i Vladanove riječi kojima se prisjetio koliko se toga promijenilo u samo godinu dana.

- Prošle godine u ovo vrijeme nismo ni sanjali da ćemo stajati ovdje i da ćemo imati ovakvu pjesmu. Neke je riječi teško izgovoriti naglas i onda sam ja odlučio otpjevati ih... Svi mi imamo svoje krive Drine - rekao je pa izveo njihov aktualni mega hit.

Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

Večer je donijela i niz posebnih gostovanja koja su dodatno obogatila spektakl u Areni Zagreb. Dženan Lončarević s Vladanom je otpjevao 'Verujem u nas', Albino se pridružio u duetu 'Neosvojiva', Višnja Petrović u izvedbi pjesme 'Manipulator', a grupa LELEK u pjesmi 'Čuvam je'.

Rasta je izveo medley svojih najvećih hitova, a svi su gosti svojim nastupima pridonijeli atmosferi velikog glazbenog slavlja koje je okupilo različite izvođače, žanrove i generacije.

Jedan od najdirljivijih trenutaka bila je posveta Toši Proeskom, na godišnjicu njegove smrti.

- Postoje ljudi koji odu i ostave svoje pjesme i glas. Ali ono što su ostavili iza sebe zauvijek živi u nama. Večeras se želim prisjetiti takvog čovjeka, velikog Toše. On nas je na današnji dan napustio. Volio bih da svi zajedno pjevamo jer... Ovo je za njega - poručio je prije izvedbe pjesme 'Bože brani je od zla'.

Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

Kako se noć bližila kraju, nakon raskošnog glazbenog i scenskog spektakla uslijedila je emotivna zahvala publici.

- Mi smo večeras došli dati vam sve što imamo. A vi ste nam dali nešto što se ne može kupiti ni zaslužiti preko noći. Dali ste nam priliku - rekao je Savić.

Zahvalio je i cijelom timu koji je godinu dana radio na pripremi koncerta.

- Želim zahvaliti cijelom timu koji je godinu dana radio, stvarao i vjerovao da možemo napraviti nešto veliko. Posebno i veliko hvala Extra FM-u što ste vjerovali u nas, prepoznali našu glazbu i što ste pomogli da se ona i ovdje čuje u Hrvatskoj - poručio je frontmen.

Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

A nastavak ove glazbene priče već je poznat. Nakon zagrebačkog spektakla, Magla se u Hrvatsku vraća 12. veljače 2027. godine, kada će u povodu Dana zaljubljenih održati koncert u riječkoj Dvorani Zamet. Ulaznice su već u prodaji putem sustava upad.hr.