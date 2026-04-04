Sjećate se njih? Okupile su se zvijezde serije 'Sabrina, mala vještica', evo kako izgledaju

Obožavatelji serije koja je 90-ih osvojila srca tinejdžera diljem svijeta, 'Sabrina, mala vještica' oduševili su se rijetkim ponovnim susretom bivših kolega.

Nate Richert (47), koji je utjelovio Harveyja Kinklea, fotografirao se sa svojom ljubavi s ekrana, Melissom Joan Hart, i Beth Broderick. Sve to objavio je na društvenim mrežama.

- Kad se čarobna obitelj okupi - napisala je Hart, koja je glumila Sabrinu. Broderick je tumačila ulogu Sabrinine tete Zelde.

Fanovi su bili oduševljeni objavom, a komentari su se samo nizali. 'Izgledate prekrasno' i 'Najbolja serija za utjehu' neke su od rečenica koje su pisali obožavatelji ispod fotke.

Posljednji put glumačka ekipa ove serije viđena je zajedno na večeri u u ožujku 2024. godine. Serija se emitirala u sedam sezona, od 1996. do 2003. godine.

Richert se povukao iz javnosti, a više se ne bavi glumom. Ima svoj podcast, a svojedobno je otkrio i kako tu i tamo radi i kao domar. Melissa se i danas bavi glumom, Caroline Rhea imala je svoj talk show, a Beth Broderick glumi u kazalištu i na TV-u.