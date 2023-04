Sjećate se Rafe? Pobijedio u dva showa pa se posvetio religiji, a pogledajte kako danas izgleda

Rafael Dropulić (40), poznatiji kao Rafo, proslavio se u showu 'Story Supernova Music Talents' koji se emitirao 2003. godine. Nekoliko godina kasnije, 2008. godine, pobijedio je i u reality showu 'Farma'. Nakon velikog uspjeha povukao se iz javnog života te se posvetio religiji.

U nedjelju je Rafo prisustvovao 4. konferenciji katoličkih muškaraca u Lovranu te je u sklopu programa iznio svoje 'svjedočanstvo' koje je nazvao 'Izgubi da dobiješ'. Rafael se vjeri okrenuo nakon što je pobijedio u 'Story Supernovoj'. Jednom je prilikom u emisiji More milosrđa otkrio kako je do toga došlo.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Postao sam uzor mnogima i tada sam počeo moliti Boga da me popravi, da ti mladi bar nešto dobro od mene pokupe. I na tom vrhuncu popularnosti misao mi je bila da ja dugujem Bogu tu slavu koju sam doživio. U trenutku kada sam proglašen pobjednikom nisam osjećao euforiju, već sam se u punoj svjesnosti molio Bogu: 'Bože, smiluj mi se, znam da ovo ne zaslužujem, popravi me, učini me boljim čovjekom' - ispričao je pa dodao:

- Nekoliko mjeseci nakon toga na internetu sam pronašao seminar posta, molitve i šutnje u Međugorju i to me u sekundi oduševilo i pomislio sam si 'pa gdje si dosad'. I u tih sedam dana u Međugorju sam ja doživio svoje pravo obraćenje i tu sam napravio životnu ispovijed. Doživio sam olakšanje i živog Boga u punini.

Foto: DAVOR PUKLAVEC/PIXSELL

