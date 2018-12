Sjećate se ruskog 'boybanda'? I nakon 16 godina i dalje su hit

Ruski 'boyband' iz devedesetih 'Steklovata', što u prijevodu znači staklena vuna, zahvaljujući internetu 2002. postao je viralni hit novogodišnjom pjesmom 'Novi God'. Od te pjesme prošlo je 16 godina, a mnogi se i dalje pitaju gdje je nestala ruska četvorka s frizurama koje su ošišane 'na kahlicu'.

Foto: Youtube/screenshot

- Grupu 'Steklovata' aktivno su podržavali pokrovitelji, ne samo u Rusiji, već i iz inozemstva. I ruska pop glazba u to vrijeme nije pala tako nisko kao danas - rekao je Sergei Kuznjecov (52), vlasnik produkcijske kuće koji je promovirao mlade pjevače. On im nije naplatio ništa za distribuciju i proizvodnju pjesme i spota, a to radi i danas.

Foto: privatni album

- Dvoje od tih dječaka su bili siročad. Nikada nisam uzeo ni lipe od te djece koja su došla k meni s idejom za pjesmu. Imam internetsku stranicu na kojoj prikupljamo donacije ako se ljudima svidi njihova glazba - objasnio je Kuznjecov. Grupa se osnovala još 1999., a razišli su se 2009. godine te su do tada imali još nekoliko pjesama koje su na YouTubeu imale više od milijun pregleda.

Osim Sergeija, nitko od te djece nije dao intervju te malo tko zna što se dogodilo s njihovim životima nakon što su postigli slavu zbog novogodišnje pjesme. Ipak, nedavno se pojavila fotografija na kojoj se četvorica članova navodno našla izvan studija nakon 16 godina.

Foto: Instagram

- Ajme, ne vjerujem da su to oni. Zar je već toliko prošlo? Tko se osjeća staro? - bili su neki od komentara obožavatelja ruske pop grupe. Iako je originalna snimka spota u kojem dječaci stoje i pjevaju dok iza njih lete pahuljice izbrisana s YouTube kanala, internet od tada vrvi smiješnim obradama pjesme 'Novi God'. Tako se na YouTubeu našla i hrvatska parodija iz 2014. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: