Sjećate se Selme i njenih izjava? Cijelo ljeto pozirala je golišava

Selma Gusinac, 27-godišnja glumica iz Tuzle, jedno je od najupečatljivijih lica prošlogodišnje sezone popularnog reality showa "Gospodin Savršeni". Tamo je svojim izravnim stavom, britkim izjavama i osebujnom osobnošću brzo privukla veliku pažnju gledatelja, ali i 'Savršenih' Šime Eleza i Miloša Mićevića za čija se srca Selma borila.
Iako dolazi iz svijeta glume, osebujna Selma je upravo u 'Gospodinu Savršenom' pokazala koliko je komunikativna, samouvjerena i bez zadrške.
| Foto: S. Gusinac/Instagram
Foto: S. Gusinac/Instagram
| Foto: S. Gusinac/Instagram
Njezine izjave, rasprave s drugim kandidatkinjama i otvoreni razgovori sa Šimom Elezom i Milošem Mićovićem često su se komentirali na TikToku, Instagramu i u medijima.
| Foto: S. Gusinac/Instagram
Posebno su se istaknule njezine izjave o odnosima i psihoterapiji, ali i duhoviti komentari poput onoga: „U horoskopu sam Riba, a u životu ribetina“, koji je postao jedan od citata po kojima je publika pamti.
| Foto: S. Gusinac/Instagram
- Ne bih rekla da sam glumila kao što su neke druge djevojke glumile, ali da sam se sprdala s nekim situacijama, mogu reći da jesam. Mnogo volim kameru i pred kamerom mogu izgovoriti bilo što. Nema tu scenarija. Niti privatno ne mogu biti ista Selma svaki dan, uvijek se ja zanosim. Pričam, pričam, pričam i to je sve u suštini šala. Tko me poznaje, to će znati - ispričala je Selma u jednom intervjuu.
- Nisam ja ušla zbog promocije u show. Nisam znala da ću biti ovoliko viralna. Da sam znala, dala bih im još materijala - rekla je Selma.
- Miloš je romantičniji, kulturan je, piše poeziju. Kako ja nisam doživjela tu romantiku s njime, ne znači da on to nije - rekla je Selma.
| Foto: RTL
S druge strane, za Šimu baš i nema lijepe riječi.
| Foto: RTL
Nakon izlaska iz showa njezina popularnost nastavila je rasti. Aktivna je na društvenim mrežama, osobito na Instagramu, gdje dijeli trenutke iz privatnog života, putovanja i profesionalnih planova, a ljetne golišave objave s mora dodatno su povećale interes publike.
| Foto: S. Gusinac/Instagram
"Ribetina u moru, a ribara nigdje", napisala je u opisu jedne od svojih fotografija s plaže.
| Foto: S. Gusinac/Instagram
Selma je sudjelovala i u posebnom izdanju "Večere za 5" zajedno s kolegicama iz "Gospodina Savršenog".
| Foto: RTL
