Sjećate se Super Silve? Na neko vrijeme se povukla iz javnosti, sada se nabildala i zaručila...

Pjevačica Silvija Mišanović (43), poznatija kao Super Silva, neko vrijeme bila je glavna tema na domaćoj estradi, no posljednjih godina se ne pojavljuje u javnosti.

Ipak,sada je otvorila Facebook profil te pokazala drastičnu fizičku promjenu, a u ljubavnom statusu stoji da se zaručila. Kada je tek ušla u pjevačke vode, postala je upečatljiva po dugoj plavoj kosi i bujnom poprsju. Sada je potpuno promijenila izgled. Javnosti je pokazala kako je napredovala u teretani i pohvalila se nabildanim tijelom.

- Bez filtera, bez fotošopa, samo pumpaj! Super Silva je zakon - napisala je u opis fotografije.

Silvija je prije 16 godina imala tešku prometnu nesreću u kojoj je dobila 20 fraktura, potres mozga, stradala joj je kralježnica, a zdjelica joj je bila slomljena. Nakon svih ozljeda, uspjela se oporaviti. U intervjuu 2019. godine otkrila nam je zbog čega je dugo nema na sceni.

- Nisam više mogla podnijeti taj estradni život. Morala sam se povući na neko vrijeme, doći sebi i ozdraviti. Namjerno sam se povukla. Bilo mi je dosta razvlačenja na sve strane. Stalno su me pratili nekakvi skandali. Osjećala sam se kao marioneta. Nisam mogla to psihički podnijeti - priznala je.

Zbog cigarete koju je išao pripaliti njen vozač, izgubili su nadzor nad vozilom i sletjeli u jarak. Ostala je nepokretna i dvije godine provela u bolnici. Tad je oboljela i od depresije.

- Dijagnosticiran mi je i PTSP. Bila sam depresivna jer nisam mogla hodati. No s godinama je moje stanje postajalo sve bolje. Prestala sam piti antidepresive, od kojih sam bila nikakva. Sad pijem samo tablete za spavanje jer me muči nesanica, kao i tablete protiv bolova jer me još boli kralježnica, ali ne dam se ja - otkrila nam je ranije.

Podsjetimo, Silvija je poznata po hitovima: 'Živi brzo, umri mlad', 'Prijatelji', 'Baraba' i po brojnim istospolnim vezama. Tada je otkrila i da je izgubila svaki kontakt s bivšom zaručnicom Brunom Matijaš, a 2010. se pričalo o tome da se Bruna iselila iz zajedničkog stana kad je doznala da je Silvija trudna.

