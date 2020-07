Super Silva izazvala je frku u teretani? ‘Nazvao me trener i rekao da više ne dolazim...'

Nekadašnja glazbena zvijezda već dugo trenira nakon što je imala problema sa zdravljem. Prije 12 godina imala je prometnu nesreću nakon koje je bila nepokretna

<p>Nekadašnja zvijezda<strong> Super Silva </strong>(39), kako nam je ispričao jedan od svjedoka incidenta u zagrebačkoj teretani, “sijala je strah” među vježbačicama.</p><p>- Silva po cijeli dan bude u teretani. U garderobi glumi facu, da je najjača, ostale je se žene koje tamo vježbaju boje. Žene koje treniraju s njom su se pobunile i trener je rekao Silvi da se smiri. Prije nekoliko dana rekao joj je da ne može raditi frku u teretani, na što je ona napravila incident. Poderala je člansku iskaznicu, nakon čega su je izbacili iz teretane - kaže nam redoviti član teretane koji se u vrijeme incidenta našao ondje.</p><p>Uspjeli su izgladiti situaciju i Silva je nastavila vježbati. U srijedu ujutro nazvali smo voditelja teretane, koji nam tvrdi da nije bilo incidenta. Nekoliko minuta kasnije javila nam se i Silva sva uznemirena.</p><p>- Tek sam se probudila. Nazvao me trener da ne dolazim više u teretanu. Nisam se ni s kim posvađala, to je stariji trener. Ozbiljan je čovjek - kaže Silva.</p><p>Nekadašnja glazbena zvijezda već dugo trenira nakon što je imala problema sa zdravljem. Prije 12 godina imala je prometnu nesreću nakon koje je bila nepokretna. Dvije godine provela je u bolnici. Tad je oboljela od depresije. No kako nam je priznala u intervjuu lani, prestala je uzimati terapiju jer smatra da može bez tableta. Osim s depresijom, borila se s anoreksijom, pa je spala na samo 43 kg. No kako nam je rekla nedavno, sad je bolje.</p><p>- Vježbam i zdravo se hranim. Ne znam koliko kila imam sad, dobila sam pet-šest najmanje – rekla je tad.</p><p>Tad nam je rekla i da se želi vratiti na estradu jer joj nedostaje biti u žiži zbivanja. Kad se prvi put pojavila na sceni, zbog bujnog poprsja prozvali su je seks-bombom. Između ostalog zato je i zovu Super Silva. I dalje, kako doznajemo, živi u centru Zagreba, u uvjetima koji nisu dobri. Navodno se svađala i sa susjedima. O tome tad nije htjela razgovarati.</p><p>- Skandali koji su me pratili bio su dio mog odrastanja. Dio života koji sam prošla. Naučila sam iz pogrešaka. Narasla sam kao osoba. Za onu krađu odjeće u trgovačkom centru dobila sam dvije godine uvjetne kazne. I to više ne radiš. Jesam li bila trudna pa onda pobacila? Ne mogu još pričati o tome. Nisam više u kontaktu s bivšom djevojkom, ona se vratila u Split i živi neki manje depresivan život nego što je imala sa mnom. Ne čujemo se baš – rekla je Silva. </p>