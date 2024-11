Sjećate se Urkela? Izdat će svoje memoare: 'Kasnije su mi branili da nosim tregere, evo i zašto...'

Jedan od najpoznatijih dječjih likova iz popularnih sitcoma koji su se prikazivali i na domaćim programima zasigurno je iritantni Steve Urkel iz serije 'Pod istim krovom'. Njega je od 1989. do 1998. glumio Jaleel White (47) koji će uskoro objaviti svoje memoare 'Growing Up Urkel'. U njima je, navodi Page Six, otkrio brojne detalje sa samog seta. Jedan od njih tiče se njegovog kostima...

I dok se mnogi sjećaju Urkelovog lika u uskim hlačama s tregerima, White navodi kako je u nakon 8. sezone morao početi nositi šire hlače.

- Maknite tregere, trebaju nam hlače nižeg struka. Postaje, uh, neugodno gledati ga u uskim trapericama. Tu je... natečen - navodno su rekli nadređeni, piše White.

Kada je počeo snimati seriju, Jaleel je imao 13 godina, a Urkela je glumio do svoje 22. godine. A skidanje iz uskih traperica bilo je, opisuje, kao da 'gule bananinu koru'.

No nisu samo hlače postajale problem. White navodi kako su producenti htjeli da serija traje što dulje, no to je za njega bilo i fizički zahtjevno jer u 20-ima više nije mogao tako lako pričati glasom kojim je govorio Urkel te opisuje to kao 'prilično bolnim'. Zbog svega toga, otkrio je, htio je odustati od serije prije nego je ona završila.

Foto: Profimedia

Nedavno je White u jednom intervjuu govorio i o reperu Seanu 'Diddyju' Combsu, koji je u rujnu završio iza rešetaka. Istaknuo je kako nikada nije bio na njegovim zloglasnim tulumima.

- Uvijek kažem: Odbijanje je Božja zaštita. Nikada me nisu zvali na te tulume, a nisam se ni trudio biti na njegovom popisu. Jednostavno je tako kako je - poručio je.

White se ove godine drugi put oženio, a iz prvog braka ima kćer Samayu (15).