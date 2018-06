Skandal na SP-u: Robbie mora platiti 350 kuna zbog psovki?

Pjevač Robbie Williams (44) nastupio je jučer na otvorenju Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji i neugodno iznenadio publiku psovanjem i pokazivanjem srednjeg prsta. Zbog ove neprimjerene geste, britanska pop zvijezda će morati navodno platiti kaznu od 42 funte (oko 350 kuna), prenosi The Sun.

Foto: Twitter

Naime, u Rusiji je 2014. po nalogu predsjednika Vladimira Putina (65) stupila na snagu zabrana korištenja psovki u filmovima, kazališnim komadima i knjigama, a zabrana se odnosi se i na sve javne nastupe.

Britanski pjevač započeo je svečano otvorenje jednim od svojih najvećih hitova 'Angels', a njemu se par trenutaka kasnije pridružila i ruska sopranistica Aida Garifullina.

Foto: Thomas Eisenhuth/DPA/PIXSELL

Nastup na stadionu Luzhniki gledali su milijuni ljudi, a Robbie je u jednom trenutku umjesto uobičajenih stihova svoje pjesme 'Rock DJ' otpjevao 'Ovo sam besplatno učinio', pogledao u kameru i pokazao srednji prst. Fanovi nagađaju da je to otpjevao zbog kritika javnosti oko prihvaćanja odluke organizatora da upravo on pjeva na otvorenju.

The #WorldCup this year is awesome already pic.twitter.com/iJuOw6A8T5