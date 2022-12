Skandal zatvara svoje trgovine, Olja Einfalt priprema sprovod: 'Vrijeme je za novi početak'

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

Želim zatvoriti taj dio života, to su demoni koji me stalno prate i dosta teška prošlost, došlo je do promjena, kaže 'vampirica' Olja

Firma Skandal, koja je pod vlasništvom splitske akademske slikarice, Olje Einfalt Mihovilović (57), zatvara svoje trgovine. POGLEDAJTE VIDEO: Olja se odlučila oprostiti od 'Skandala' na jedan neuobičajen način. Naime, dala je izraditi osmrtnicu te je organizirala čak i sprovod. Foto: Antonio Ahel @ATAImages Za Slobodnu Dalmaciju slikarica je otkrila zašto je odlučila ugasiti 'Skandal'. - Želim zatvoriti taj dio života, to su demoni koji me stalno prate i dosta teška prošlost. Vrijeme je za novi početak - rekla je Olja. Podsjetimo, splitska reality zvijezda u rujnu je prošle godine ušla u srpski reality show 'Zadruga'. Nedavno joj se sudilo za gospodarske malverzacije u slučaju 'Skandal' i to u iznosu od 17 i pol milijuna kuna.