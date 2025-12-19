Skandali Davida Harboura: Lily Allen snimila pjesme o nevjeri, Millie Bobby Brown ga tužila

Glumac David Harbour nije se pojavio na premijeri drugog dijela pete sezone popularne serije "Stranger Things". Organizatori su naveli ranije kako ne dolazi "zbog sukoba u rasporedu", no obožavatelji su odmah krenuli nagađati o stvarnim razlozima njegova izostanka. Na premijeru nije došla ni zvijezda serije Millie Bobby Brown zbog ozljede, a njezin odnos s glumcem koji joj glumi oca posljednjih je tjedana pod povećalom javnosti.

Harbour se našao u centru kontroverzi nakon što je objavljena informacija da ga je kolegica Millie Bobby Brown tužila zbog maltretiranja uoči početka snimanja pete sezone serije. U navodnoj tužbi nije navedeno da ju je seksualno zlostavljao, no Harbour je bio pod istragom mjesecima, prenosi People.

Foto: Daniel Cole

Glumica je nakon nekoliko tjedana spekulacija demantirala te navode te je rekla da se uz kolegu uvijek osjećala sigurno.

- Naravno da sam se osjećala sigurno. Mislim, radimo zajedno već deset godina. Osjećam se sigurno sa svima na tom setu - rekla je onda pa dodala: 'Glumimo oca i kćer, pa prirodno imamo bližu vezu od ostalih jer smo imali neke stvarno intenzivne scene zajedno, pogotovo u drugoj sezoni'. Rekla je kako David i ona imaju sjajan odnos, vrlo blisko surađuju te je zaista uzbuđena što svi vide trud i naporan rad koji su uložili u svoj odnos.

Ružan razvod od Lily Allen

Osim kontroverzi s kolegicom, Harbour je početkom ove godine punio medijske stupce i zbog razvoda od supruge, popularne pjevačice Lily Allen.

Par se vjenčao 2020. godine u Las Vegasu.

- Zahvalan sam što nisam sam više i što napokon imam nekoga uz sebe komu se mogu povjeravati - rekao je Harbour za People 2021. godine o svojoj bivšoj. Razišli su se u veljači ove godine, a izvori bliski pjevačici tada su govorili da je shrvana svime te da već neko vrijeme nije dobro.

Foto: Jeff Moore/PRESS ASSOCIATION

Priznala je da je David koristio dating aplikaciju Raya, upravo onu preko koje je upoznao i Lily 2019. godine. Kako bi ga raskrinkala, napravila je lažni profil i zaključila da je David aplikaciju koristio najmanje mjesec dana tijekom njihovog braka.

Allen je nekoliko mjeseci kasnije objavila svoj peti studijski album "West End Girl" u kojem je otkrila da ju je bivši suprug varao. U pjesmi "Madeline" opisala je kako je otkrila njegovu nevjeru te što su razgovarali nakon toga. O krahu braka govore i još neke pjesme s njezina albuma, uključujući i "Tennis".

Ubrzo nakon vijesti o razvodu, svijet je obišla i vijest da David Harbour već neko vrijeme ljubi manekenku i glumicu Ellie Fallon koja je duplo mlađa od njega. Allen je sumnjala da su se upoznali i započeli vezu dok su oni još bili u braku, no to nije potvrđeno.

Prijatelji pjevačice komentirali su onda da je Lily jako uznemirena zbog svega što izlazi u medijima, pogotovo zbog vijesti o njegovoj vezi s mlađom djevojkom.