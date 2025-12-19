David Harbour posljednjih godinu dana puni medijske stupce zbog odnosa s Millie Bobb y Brown te zbog razvoda od Lily Allen i nove ljubavi.
Skandali Davida Harboura: Lily Allen snimila pjesme o nevjeri, Millie Bobby Brown ga tužila
Glumac David Harbour nije se pojavio na premijeri drugog dijela pete sezone popularne serije "Stranger Things". Organizatori su naveli ranije kako ne dolazi "zbog sukoba u rasporedu", no obožavatelji su odmah krenuli nagađati o stvarnim razlozima njegova izostanka. Na premijeru nije došla ni zvijezda serije Millie Bobby Brown zbog ozljede, a njezin odnos s glumcem koji joj glumi oca posljednjih je tjedana pod povećalom javnosti.
Harbour se našao u centru kontroverzi nakon što je objavljena informacija da ga je kolegica Millie Bobby Brown tužila zbog maltretiranja uoči početka snimanja pete sezone serije. U navodnoj tužbi nije navedeno da ju je seksualno zlostavljao, no Harbour je bio pod istragom mjesecima, prenosi People.
Glumica je nakon nekoliko tjedana spekulacija demantirala te navode te je rekla da se uz kolegu uvijek osjećala sigurno.
- Naravno da sam se osjećala sigurno. Mislim, radimo zajedno već deset godina. Osjećam se sigurno sa svima na tom setu - rekla je onda pa dodala: 'Glumimo oca i kćer, pa prirodno imamo bližu vezu od ostalih jer smo imali neke stvarno intenzivne scene zajedno, pogotovo u drugoj sezoni'. Rekla je kako David i ona imaju sjajan odnos, vrlo blisko surađuju te je zaista uzbuđena što svi vide trud i naporan rad koji su uložili u svoj odnos.
Ružan razvod od Lily Allen
Osim kontroverzi s kolegicom, Harbour je početkom ove godine punio medijske stupce i zbog razvoda od supruge, popularne pjevačice Lily Allen.
Par se vjenčao 2020. godine u Las Vegasu.
- Zahvalan sam što nisam sam više i što napokon imam nekoga uz sebe komu se mogu povjeravati - rekao je Harbour za People 2021. godine o svojoj bivšoj. Razišli su se u veljači ove godine, a izvori bliski pjevačici tada su govorili da je shrvana svime te da već neko vrijeme nije dobro.
Priznala je da je David koristio dating aplikaciju Raya, upravo onu preko koje je upoznao i Lily 2019. godine. Kako bi ga raskrinkala, napravila je lažni profil i zaključila da je David aplikaciju koristio najmanje mjesec dana tijekom njihovog braka.
Allen je nekoliko mjeseci kasnije objavila svoj peti studijski album "West End Girl" u kojem je otkrila da ju je bivši suprug varao. U pjesmi "Madeline" opisala je kako je otkrila njegovu nevjeru te što su razgovarali nakon toga. O krahu braka govore i još neke pjesme s njezina albuma, uključujući i "Tennis".
Ubrzo nakon vijesti o razvodu, svijet je obišla i vijest da David Harbour već neko vrijeme ljubi manekenku i glumicu Ellie Fallon koja je duplo mlađa od njega. Allen je sumnjala da su se upoznali i započeli vezu dok su oni još bili u braku, no to nije potvrđeno.
Prijatelji pjevačice komentirali su onda da je Lily jako uznemirena zbog svega što izlazi u medijima, pogotovo zbog vijesti o njegovoj vezi s mlađom djevojkom.
