Glasine u Hollywoodu 1936. su govorile o spisima koji su toliko skandalozni da su prijetili otkrivanju nemoralnih života slavnih pojedinaca, od kojih su neki bili velike zvijezde. Bila je riječ o dnevniku koji je napisala Mary Astor, klasična filmska ljepotica studija Columbia Pictures, koji se počeo spominjati u vrijeme njene bitke za skrbništvo nad 2 i pol godišnjom kćeri Marylyn.

Astorin otuđeni muž, također glumac Franklyn Thorpe, otkrio je rukom pisan dnevnik na punih 400 stranica tijekom njihovog razdoblja rastavljenog života i iščekivanja suda. Njihov je razvod bio neizbježan - oboje su imali ljubavnike, no cijela je priča postala puno zlokobnijom nakon što je Thorpe otkrio dnevnik s detaljno opisanim preljubima vlastite supruge.

Bio je povrijeđen, no i u zanosu - vjerujući kako će Mary učiniti sve da ne bi podijelio sadržaj dnevnika, pa i dati mu skrbništvo nad djetetom. U početku je Mary podlegla prijetnjama muža te je potpisala drakonski ugovor razvoda po kojem je on dobio puno skrbništvo kao i kontrolu nad njenom zaradom. No godinu dana kasnije, unajmila je odvjetnika koji ju je uvjerio da će dovesti slučaj na sud bez da Thorpe objavi dnevnike.

Ipak, pripremila se i na mogućnost da bi sudska bitka mogla dokrajčiti njenu karijeru te se čak kod prijatelja raspitivala ima li za nju možda mjesta u modnoj industriji. Shvaćala je da, čak i da dnevnici ne postanu javni, detalji o njenom braku iz sudnice lako mogu ugroziti filmski ugovor s Columbiom. U to doba su gotovo svi holivudski ugovori uključivali tzv. klauzulu moralnosti po kojoj mogu dati otkaz po slobodnoj procjeni glumcu ako on narušava ugled tvrtke, a u to bi već ulazila i činjenica da je žena spavala s muškarcem s kojim nije u braku, ako bi to postalo javno. Za Astor je to značilo probleme, ona je spavala s Georgeom. S. Kaufmanom, piscem i plejbojem, sve za vrijeme braka s Thorpeom, a povrh svega i Kaufman je bio u braku.

Saslušanje za skrbništvo je počelo 28. srpnja 1936., a odvjetnička ekipa Thorpea bacila je bombu već prvi dan - "Imamo Maryine dnevnike koji otkrivaju njeno neprekidno i odvratno moralno ponašanje!". To je bilo dovoljno da se mediji raspištolje, a iako je Thorpe navodio samo dva mala, nejasna pasusa o "grijesima" glumice, započela su brojna nagađanja što još, a i koga još dnevnici kriju. The Mirror je najavljivao holivudsku kataklizmu "Svi u industriji su uzdrmani, dnevnici će napraviti pravi potres i razotkriti na tucet filmskih producenata, glumaca i svi će biti izloženi".

Kad je Thorpeova odvjetnička ekipa objavila nekoliko "bludnih" odlomaka o Kaufmanu u tisku, u kojem je Mary njihove noći opisala kao "uzbudljivu ekstazu", a već je to zapalilo nacionalni interes za priču. Pojavile su se i razne krivotvorine dnevnika, svaka eksplicitnija i vulgarnija od prethodne. Razlikovanje fikcije i stvarnosti je bilo nemoguće. Po glasinama je glumica spavala s industrijskim titanima kao što je John Barrymoore - njen prvi ljubavnik i producent Irving Thalberg. Navodno su se čak i holivudski muškarci, bojeći da će biti razotkriveni u dnevniku, udružili te osnovali Udrugu za suzbijanje dnevnika. Nakon što su proveli ljeto 1936. na sudu, Mary i Thorpe su se dogovorili kako će dijeliti skrbništvo nad Maylyn.

Sudbinu dnevnika bilo je teže riješiti - Thorpe ga je htio zadržati kao oblik osiguranja, a Mary se borila za to ga unište. Naposljetku su se složili da će ostati zaključan dok Marylyn ne postane punoljetna, a tada će dnevnik spaliti. To tada, više se nije imala čega bojati, suđenje joj nije uništilo karijeru, a ubrzo nakon toga glumila je u "The Maltese Fiction" te osvojila Oscara za ulogu u filmu "The Great Lie". Mediji koji su je progonili također su je i spasili. Koliko god su njeni obožavatelji voljeli čitati o njenim strastvenim avanturama, željeli su je vidjeti i u ulozi majke mučenice - žene koja je bila spremna riskrati svoj ugled da bi spasila svoj odnos s djetetom.