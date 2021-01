James Dean jedna je od onih rijetkih zvijezda čija je osoba (i mit o istoj) postala slavnija negoli njegovi filmovi. On je sam doživio premijeru samo jednog od svoja tri filma, a tragična i bizarna smrt, koja se dogodila u trenutku kada je postajao najslavniji, sa samo 24 godine, samo je učvrstila njegov status ikone.

James Byron Dean rodio se u Indiani 1931. godine, gdje je živio kratko vrijeme prije no što je obitelj, radi očevog posla, preselila u Kaliforniju. Majka mu je umrla kada je imao devet godina. Činilo se kako ga je oduvijek zanimala umjetnost. Svirao je violinu, plesao je step i volio je raditi skulpture. Najdraži mu je pak hobi, rekao je jednom svom ravnatelju, bio njegov motor.

- Znam mnogo o njima mehanički, i obožavam ih voziti. Bio sam u dosta utrka i dosta sam ih dobro odradio - rekao je.

Napustio je fakultet kada mu je profesor drame rekao da se preseli u New York i "bavi tim zanatom". Neko je vrijeme statirao i glumio u reklamama, a onda ga je pod svoje uzeo legendarni Lee Strasberg 1951. godine.

Tijekom sljedećih godina razvio je svoj vrlo specifičan način glume koji mu je osigurao uloge u nekim televizijskim serijama i predstavama na Broadwayu. Film "East of Eden" njegov je prvi pravi uspjeh, adaptacija romana Johna Steinbecka 1052. godine. Dean je manje, više improvizirao, a njegova je uloga utjelovljenje nemira američke mladeži pedesetih godina. Prema slavi, ali i prema smrti, jurio je meteoritskom brzinom.

Iako se posvetio poslovima vezanim uz glumu, nikada nije zaboravio na svoju drugu strast - utrke i motore. Iste godine kada je bila premijera "East of Eden", Dean je bio sudionik utrka "Palms Springs Road Races" i "Santa Barbara Road Races". Kupio je i novi Porsche Spyder, kojem je dao nadimak "mali gad" (“Little Bastard”) i planirao voziti Salinas utrku u Kaliforniji. Porsche se trebao do Salinasa voziti na prikolici, no u zadnji je čas odlučio sam voziti do tamo.

Uz njega je bio njegov mehaničar Rolf Wütherich. Dean je na putu za tamo oko 15 i 30 dobio kaznu radi jurenja, ručao je u lokalnom restoranu uz cestu oko 16.45 i opet krenuo na put. Oko 17:45 vidio je kako prema njima ide Ford koji se priprema skrenuti lijevo na križanju koje je bilo ispred njih. Dean je svom kolegi rekao "taj lik mora stati, vidjet će nas". Dva su se automobila frontalno zabila. Wütherich je katapultiran iz automobila i imao je nekoliko slomljenih kosti. Ford se kotrljao niz cestu, a 23-godišnji vozač, Donald Turnupseed, prošao s blagim ozljedama.

Porsche se pretvorio u hrpu željeza i otklizao sa ceste, s Deanom unutra. Prvi koji su došli na mjesto nesreće pokušali su ga izvući iz limene hrpe no daje se naslutiti da Dean uopće nije bio u jednom komadu. I dalje se nema pojma zašto se nesreća dogodila. Turnupseed nije optužen za išta, a svjedoci kažu kako Dean apsolutno nije jurio (vjerojatno jer je nedavno kažnjen). Buntovnik bez razloga proglašen je mrtvim malo nakon 18 sati, u Paso Robles War Memorial bolnici. Gluma ga je pretvorila u ikonu, a smrt u legendu. Do danas se debatira o njegovoj seksualnosti, karakteru, "dubini" i motivaciji te strastima. Još je jedna legenda koja je vezana uz smrt Jamesa Deana, a to je ona vezana uz njegov ljubljeni automobil.

Dean je čak snimio reklamu za pažljivu i sigurnu vožnju u kojoj izgovara rečenicu "vozite pametno, život koji spasite može biti moj". To je samo početak priče, ostatak se tiče njegovog voljenog automobila. Iako je sam auto bio hrpa lima, neki su njegovi dijelovi spašeni i individualno prodani, a neobične su se stvari događale onima koji su spomenute komade kupili. Doktor koji je kupio motor poginuo je takoreći čim se sjeo iza volana. Drugi vozač koji je kupio dva kotača - ona su eksplodirala u isto vrijeme. Vozač koji je prevozio lim sa Porschea otklizao je sa ceste i poginuo. Mnoge je incidente "prokletstva" smrti Jamesa Deana teško ili nemoguće potvrditi ali sasvim je sigurno kako se to ne može lako odbaciti.

Sličnu priču ima i veliki britanski glumac Sir Alec Guinness (najpoznatiji po ulozi Obi Wan Kenobija u "Ratovima zvijezda"), koji je 1977. ispričao o svom susretu s Jamesom Deanom s kojim je jednom imao prilike večerati. Mladi mu se glumac hvalio svojim automobilom, i ponosno ga pokazivao te pričao o njegovim brzinama iako još nikada u njega nije niti sjeo. Guinness se prisjeća kako ga je "obuzeo jedan neobičan osjećaj.

Gotovo kao da je drugi glas u meni progovorio "molim te ne idi u ovaj auto jer, sada je četvrtak, 10 navečer, i u 10 navečer sljedećeg četvrtka ako uđeš u taj automobil biti ćeš mrtav". Bizarni je trenutak prošao, a Dean to nije ozbiljno shvatio. Nastavili su večerati, zabavljati se i pričati, a unutar tjedan dana mlada nada filma bila je mrtva. Na mjestu nesreće i danas se ostavlja cvijeće, viski i žensko donje rublje.