Skandali Justina Timberlakea: Od NSYNC-a do pijane vožnje...

Justin Timberlake proslavio se zahvaljujući boybandu *NSYNC, a karijeru je započeo još kao dječak u slavnom The All New Mickey Mouse Clubu, skupa s Ryanom Goslingom, Britney Spears i Christinom Aguilerom. Godine 1995. cijeli svijet je poludio za njim kada su *NSYNC debitirali na sceni. Smatrali su ga glavnim pjevačem grupe, što je iskoristio kako bi 2002. lansirao samostalnu karijeru. Publici i struci je onda dokazao da može samostalno nastupati te je debitantskim albumom "Justified" osvojio brojne nagrade uključujući i Grammy. Timberlake nije stao na glazbi te je karijeru proširio i na film. Imao je niz uspješnih uloga u filmovima kao što su "The Social Network" i "In Time". Danas je u braku s glumicom Jessicom Biel, a iako naizgled sve izgleda savršeno u njegovu životu, slavnog ljepotana od početaka karijere prate kontroverze. Donosimo pregled svih skandala u kojima je bio upleten.

Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Prvi među skandalima Justina Timberlakea smatra se odlazak iz grupe *NSYNC 2002. godine.

- Imao sam osjećaj da sam prerastao bend. Osjećao sam kao da mi je više stalo do glazbe nego nekim drugim članovima benda - rekao je Timberlake 2017. za The Hollywood Reporter. Joey Fatone iz grupe *NSYNC 2023. godine je komentirao kako je bio iznenađen Timberlakeovom samostalnom karijerom. Dodao je kako mu raspad benda nije bio toliko iznenađenje, koliko činjenica da nije imao pojma da će Justin krenuti u solo vode.

U studenom 2002. Timberlake je objavio spot za pjesmu "Cry Me a River". Pjesma je aludirala na činjenicu da je pjevača prevarila djevojka, a glumica u spotu neodoljivo je nalikovala Britney Spears. Timberlake je 2003. u intervjuu za Teen People istaknuo kako neće konkretno reći o kome se radi, ali je komentirao da će ta pjesma "objasniti mnogo toga". Tek godinama kasnije drugu stranu priče objasnila je sama Britney Spears u memoarima "Žena u meni".

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

- Mogu li samo spomenuti kako je Justin zaboravio komentirati da je on zapravo prevario mene? Hollywood je uvijek prije vjerovao muškarcima nego ženama. Vidjela sam mnogo puta kako muškarci koriste negativne vijesti o ženama kako bi sami sebe proslavili. U tom sam trenutku bila slomljena - rekla je Spears.

U veljači 2004. godine Timberlake je bio gost Janet Jackson na nastupu u poluvremenu Super Bowla, a to je postao jedan od najkomentiranijih nastupa u povijesti glazbe. Skandal je izbio kada je pjevač kolegici strgnuo majicu te joj je otkrio grudi usred nastupa dok je pjevala "Rock Your Body". Taj trenutak u pop kulturi postao je poznat kao "Nipplegate". Timberlake se kasnije ispričao te je rekao da nije to namjerno napravio, a Janet Jackson se tjednima ispričavala svima. Uslijedila je i istraga te je CBS trebao platiti kaznu od 550.000 dolara, no kasnije je kazna povučena. Jackson je nakon skandala bila na "crnoj listi" brojnih radijskih i TV postaja, dok je javnost krivila Justina Timberlakea za incident.

Slavni pjevač i glumica Jessica Biel zajedno su od 2007., a tri godine kasnije u javnost su procurile informacije da ju je varao s kolegicom Olivijom Munn. Timberlake je oštro odbacivao te optužbe, a u to se vrijeme govorilo da je prekinuo s Biel. Ipak su nastavili vezu, no 2019. je uslijedio novi skandal.

70th Emmy Awards - Arrivals - Los Angeles | Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL

Tijekom snimanja filma "Palmer" paparazzi su ga snimili kako se drži za ruke s Alishom Wainwright. Tjednima su kružile glasine o njihovoj vezi te je Timberlake na Instagramu objasnio sve i ispričao se supruzi.

- Ništa se nije dogodilo između mene i kolegice. Te večeri sam previše popio i žao mi je što sam se tako ponašao. Trebao sam biti bolji čovjek - napisao je onda.

Nakon što je Britney Spears objavila slavne memoare 2023. godine, otkriveno je da je ostala trudna dok je bila u vezi s pjevačem. Istaknula je kako Justin nije bio oduševljen trudnoćom te ju je natjerao da pobaci.

- Justin je bio siguran kako ne želi biti otac. Smatrao je da smo premladi i nije bio sretan zbog cijele situacije - napisala je Spears u knjizi. Dodala je kako joj je to bio jedan od najtežih trenutaka u životu. Priznala je i da su varali jedno drugo tijekom čitave veze, no isto tako i da je u njega bila jako zaljubljena.

Foto: Eduardo Munoz

Skandali za Justina Timberlakea nisu stali na tome. Prije dvije godine je uhićen zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Policija ga je uhitila i zadržala u pritvoru, a istaknuli su kako je odbio alkotest. Jessica Biel komentirala je nakon toga prijateljima da će "uvijek biti na strani svoga supruga". Pjevač je platio 500 dolara kazne te mu je oduzeta vozačka dozvola na neko vrijeme, a morao je odraditi 25 sati društveno korisnog rada.