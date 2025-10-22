Skandali koji su potresli dvor: Od abdikacije do afere Epstein

Kraljevske obitelji, unatoč stoljećima tradicije i ugledu koji ih okružuje, nikada nisu bile imune na skandale. Od ljubavnih afera koje su prijetile stabilnosti monarhije do financijskih malverzacija i optužbi za teška kaznena djela, povijest je ispisana kontroverzama koje su punile medijske stupce. Ipak, rijetko koji skandal je uzdrmao temelje britanske krune kao onaj princa Andrewa, čija je povezanost s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom bacila tamnu sjenu na cijelu instituciju.

Princ Andrew: Pad vojvode od Yorka

Skandal koji je princa Andrewa, drugog sina kraljice Elizabete II., koštao ugleda, titula i mjesta u javnom životu, desetljećima se kuhao iza zatvorenih vrata palače. Njegovo prijateljstvo s američkim financijerom Jeffreyjem Epsteinom, osuđenim za seksualne prijestupe, i njegovom suradnicom Ghislaine Maxwell, postalo je tempirana bomba.

Foto: Chris Radburn

Teške optužbe i katastrofalan intervju

Eksplozija je uslijedila kada je Virginia Giuffre javno optužila princa da ju je, dok je bila maloljetna, u tri navrata seksualno zlostavljao. Prema njezinim tvrdnjama, zlostavljanje se dogodilo u Londonu, New Yorku i na Epsteinovom privatnom otoku. U pokušaju da očisti svoje ime, princ Andrew je u studenom 2019. godine dao intervju za BBC-jev program Newsnight- Taj se potez pokazao kao jedna od najvećih PR katastrofa u povijesti kraljevske obitelji.

Tijekom intervjua, vojvoda je negirao optužbe nudeći bizarna opravdanja. Tvrdio je da te noći u Londonu nije mogao biti s Giuffre jer je kćer Beatrice vodio na rođendansku zabavu u restoran PizzaExpress u Wokingu. Njezinu tvrdnju da se obilno znojio dok su plesali odbacio je izjavom da zbog "predoziranja adrenalinom" tijekom Falklandskog rata ima medicinsko stanje zbog kojeg se ne može znojiti. Izostanak empatije prema Epsteinovim žrtvama i opis samoga sebe kao "previše časnog" čovjeka šokirali su javnost i medije, koji su intervju opisali kao "nuklearnu eksploziju" i "automobilsku nesreću".

Foto: POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)

Gubitak titula i trajni egzil

Posljedice su bile brze i nemilosrdne. Samo nekoliko dana nakon intervjua, princ Andrew je objavio povlačenje s javnih dužnosti. Uskoro su mu oduzete vojne počasti i kraljevska pokroviteljstva nad više od 200 organizacija. Iako je 2022. postigao izvansudsku nagodbu s Virginijom Giuffre, čiji se iznos procjenjuje na više od 10 milijuna eura, pritisak nije popustio.

Konačni udarac stigao je prije nekoliko dana, kada su mediji objavili e-mail koji je Andrew poslao Epsteinu 2011. godine, nedugo nakon što je tvrdio da je prekinuo sve kontakte. "Zajedno smo u ovome i morat ćemo se izdići iznad toga", napisao je princ. Pod pritiskom svog brata, kralja Charlesa III., Andrew je objavio da se odriče korištenja titule "vojvoda od Yorka" i svih preostalih počasti. Iako tehnički ostaje princ, njegov je pad bio potpun, a ugled nepopravljivo narušen.

Kruna pod teretom kontroverzi

Iako je afera Epstein po svojoj težini jedinstvena, britanska kraljevska obitelj ima dugu povijest skandala koji su testirali njezinu opstojnost.

Najveći ustavni skandal 20. stoljeća izazvao je kralj Edward VIII. kada je 1936. abdicirao kako bi se oženio dvaput razvedenom Amerikankom Wallis Simpson. Njegova odluka nije bila samo osobna; kao poglavar Engleske crkve, kralj se nije smio oženiti razvedenom ženom čiji su bivši muževi još bili živi.

Vlada i parlamenti Commonwealtha odbili su podržati brak, stvarajući krizu koja je prijetila raspadom carstva. Edwardova odluka da stavi ljubav ispred dužnosti potresla je monarhiju do temelja i promijenila liniju nasljeđivanja, dovevši na prijestolje njegovog nespremnog brata Georgea VI., oca kraljice Elizabete II.

Foto: Stephen Lock

Preljubi, razvodi i "Tampongate"

Brak tadašnjeg princa Charlesa i princeze Diane bio je bajka samo naizgled. Iza kulisa se odvijao takozvani "Rat Walesovih", medijski rat koji je ogolio njihove nesuglasice. Javnost je 1993. skandalizirala snimka intimnog telefonskog razgovora Charlesa i Camille Parker Bowles iz 1989., poznata kao "Tampongate", koja je uništila njegov ugled. Vrhunac je bio Dianin čuveni intervju za program *Panorama* 1995. godine, u kojem je otvoreno progovorila o suprugovoj nevjeri, vlastitoj bulimiji i nedostatku podrške unutar "Firme". Njezina izjava: "Bilo nas je troje u ovom braku, pa je bila mala gužva," postala je legendarna i zadala težak udarac imidžu monarhije, što je na koncu dovelo do njihovog razvoda.

Nova generacija, novi problemi

Ni mlađe generacije nisu ostale pošteđene. Princ Harry je u mladosti bio poznat po razuzdanim zabavama i gafovima, od kojih je najpoznatiji onaj kada je na jednoj kostimiranoj zabavi nosio nacističku uniformu sa svastikom, što je izazvalo globalno zgražanje. Njegov kasniji odlazak iz kraljevske obitelji sa suprugom Meghan Markle i eksplozivni intervju s Oprom Winfrey 2021. godine otvorili su nove, duboke rane. Optužbe za rasizam unutar obitelji, tvrdnje o zanemarivanju Meghaninog mentalnog zdravlja i osjećaj napuštenosti stvorili su trajni razdor između Sussexa i ostatka obitelji. Čak je i princ William, budući kralj, bio predmet medijskih napisa o navodnoj aferi s obiteljskom prijateljicom, što palača nikada nije komentirala, ali je pokazalo da nitko nije imun na oluju medijske pozornosti.

Skandali su postali sastavni dio narativa o kraljevskoj obitelji. No, dok su se afere i osobni promašaji mogli preživjeti, slučaj princa Andrewa, s optužbama za kaznena djela i povezanost s mrežom seksualnog zlostavljanja, predstavlja mrlju koju će monarhija teško izbrisati. U svijetu u kojem se transparentnost i moralna odgovornost cijene više no ikad, sposobnost krune da preživi oluje koje sama stvara stavljena je na najveći test do sada.

Foto: Toby Melville/PRESS ASSOCIATION