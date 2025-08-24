Izlaze memoari žene koja je za seksualno zlostavljanje optužila princa Andrewa i Epsteina...

U travnju ove godine preminula je Virginia Giuffre, koja je optužila preminulog financijera Jeffreyja Epsteina i britanskog princa Andrewa za seksualno zlostavljanje. Kako su poručili iz njezine obitelji, Virginia si je oduzela život...

Imala je samo 41 godinu. Mjesec dana prije smrti preživjela je tešku prometnu nesreću.

Giuffre je optužila Epsteina da ju je koristio kao seksualnu robinju te je kazala da je imala spolni odnos s princom Andrewom kada joj je bilo 17 godina, što ju prema američkim zakonima činilo maloljetnicom, nakon što ga je upoznala preko američkog milijardera.

Epstein si je, tvrde vlasti, 2019. oduzeo život u ćeliji njujorškog zatvora dok je čekao vlastito suđenje zbog seksualnih zločina.

Princ Andrew je u više navrata poricao njene optužbe o seksualnom napadu, a suđenje je izbjegao nagodbom od više milijuna dolara.

A kako piše Daily Mail, uskoro bi trebala izaći autobiografija koju je Giuffre napisala prije smrti. Knjiga nazvana "Ničija djevojka: Memoari preživljavanja seksualnog zlostavljanja i borbe za pravdu" na policama bi se u SAD-u trebala naći 21. listopada, piše Daily Mail.

- Memoari sadrže uznemiravajuće detalje o vremenu kojeg je provela s Epsteinom i njegovim brojnim prijateljima, uključujući princa Andrewa - kazao je glasnogovornik izdavačke kuće...