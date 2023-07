Škender dobio ovacije publike, nastupio i Boris Rogoznica: 'Ovo ljeto ću više odmarati i uživati'

Večeras je na rasporedu završnica 63. Splitskog festivala na Prokurativama. Voditelji glazbene večeri su Mirko Fodor i Jelena Glišić, a za pobjedu se bore 24 autorske pjesme.

Večer je otvorila Ema s pjesmom 'Nedostaješ'. Nakon nje je nastupila Helena Gudelj, pobjednica druge večeri. Nastupila je s pjesmom 'Nemam razloga' koju je napisao brat Ante.

Foto: Marja Bajaj/24sata

Na pozornicu se popeo i Zdravko Škender, koji je stigao u invalidskim kolicima. Pjevao je 'Kako te dušo ljubim'.

- Je li vam se sviđa pjesma - upitao je glazbenik publiku. Zbog nastupa dobio je ogroman aplauz

Foto: Marja Bajaj/24sata

Pozornicu je zatim zauzeo Boris Rogoznica. Naziv pjesme je 'Da nam bude lipo', a kako kaže, to je ujedino i filozofija kojom se vodi.

- Iz moje perspektive, bilo je dobro. Ne znam kako je to zvučalo publici i gledateljima, ali prema njihovim reakcijama vidim kako sam ispunio misiju. Pjesma je nastala prošle godine. Motivacija je zaljubljenost i jedna mala romansa, ali nije potrajala. Nema ni veze, dok je bilo lijepo je i trajalo i to je poruka koju želim poslati ljudima. Uživajmo u sadašnjem trenutku pa će tako i ova pjesma ostati kao uspomena - ispričao nam je Boris.

Foto: Marja Bajaj/24sata

- Za sad još nastupam samo vikendima, ali bit će odmora za ljeto. Želim uživati s obitelji, družiti se pjevati i raditi sve to što je bitno u životu - dodao je.

Jedna od velikih zvijezda festivala je i Đorđi Peruzović. Njemu je ovo jubilarni 60. nastup ovdje.

- Nitko nije toliko puta bio. Ovo je poseban osjećaj, ali ovo je posljednji festival na kojem ću nastupati. Želim s pjesmom 'Letim u svemir' zaključiti svoj posljednji nastup. Najviše mi je ostao u sjećanju 72' kad sam pobijedio s pjesmom 'Di si bio kad je grmilo' - kazao nam je.

Na pozornici je nastupila i Danijelina sestra Izabela Martinović s grupom Stijene.

- Lagana trema je tu, ali je to normalno. Ovo je nakon 20 godina da Stijene nastupaju. Svi skupa očekujemo da nastupimo najbolje što je moguće, naravno da se svidi ljudima i da osjete emociju. Čeka nas i snimanje albuma, pjesma je okidač da se izdavači zagriju i da ćemo krenuti s time - otkrila je Izabela.

- Čeka nas radno ljeto. Radit ćemo 'best off', hitovi grupe koje su se godinama vrtjele. Svaki proces rada se ne može planirati, bitno da smo tu i da smo ekipa, da smo željni svirke, ali sve je to mjesec gore dolje - dodala je.

- Čim je glazba tu, svi smo sretni i zadovoljno. Osim mame i tate, sestra je podrška. Slaže se sa svime što ja kažem i svime što me srce vodi. Ponosna sam na njenu knjigu i mi se međusobno podržavamo. Obitelj je prihvatila novog dečka i svi smo zadovoljni - otkrila nam je pjevačica.