Škenderu opet ukrali invalidska kolica: 'Ne mogu doći k sebi'

Osjećam se kao da su mi uzeli noge. Ne mogu pronaći riječi kojima bi opisao lopove, rekao nam je pjevač Zdravko Škender (66).

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199693 / ]

Glazbeniku su, zasad nepoznati, lopovi na parkiralištu ispred njegove zgrade na zagrebačkom Borovju u ponedjeljak navečer, kako tvrdi, ukrali invalidska kolica.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Živim sam i teško mi je prebacivati kolica pa sam ih ostavio uz invalidsko parkirno mjesto. Kada sam se za nekoliko sati vratio kući, vidio sam da ih nema. Pa kakvi to ljudi mogu invalidu ukrasti kolica - pita se šokirani glazbenik.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Budući da je ostao bez kolica, nije mogao izaći iz automobila sve dok ulicom nije prošla gospođa koju je zamolio da mu donese zamjenska.

- Ovo je već peti put da mi kradu kolica. Hvala Bogu što imam rezervna, iako nisu baš najbolja - kaže Škender.

Foto: Denis Gaščić/24sata

Iz policije su nam javili da su reagirali na dojavu o krađi. Kako doznajemo, napravili su zapisnik, a šteta se neslužbeno procjenjuje na 20.000 kuna.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Podsjetimo, pjevač nam je krajem 2017. rekao kako je danas u potpunosti samostalan i mobilan.

- Fenomenalno sam se rehabilitirao. Vozim auto, sam uđem i izađem iz njega zahvaljujući mojoj jakoj fizičkoj konstrukciji. Jedina barijera su mi ponekad stepenice. Što me život više triska, sve sam jači. Zainatio sam se životu i pobijedio ga - rekao je glazbenik.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Osim toga, kako tvrdi pjevač visok 190 centimetara, zdravlje ga trenutno odlično služi. Što se tiče karijere, trenutno je najpopularniji u Sloveniji.

- Znam ljude na koncertima dovesti u trans jer velika energija i karizma zrače iz mene - tvrdi Škender. Osim što planira izdati svoj 16. album, zadnja pjesma mu je 'Ludo ljeto'.

Foto: Matija Topolovec/Pixsell

- Rodilo se dosta hitova kao što su 'Na koljena padam' i 'Ne ide to tako'. To su megahitovi u Sloveniji koji rasturaju dvorane. Jednu pjesmu sam posvetio i Slovenkama, a to je 'Dođi na more' - rekao nam je pjevač. Dodaje kako mu je želja raditi nastupe u Hrvatskoj jer ga dugo nije bilo.

- Ovdje moram objašnjavati ljudima da još uvijek pjevam - zaključuje Zdravko.