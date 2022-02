Marijana Džolić, poznatija kao Maca, 2019. je oduševila gledatelje 'Života na vagi' svojom iskrenošću i humorom. Za RTL.hr je ispričala kako izgleda njezin život nakon showa, a otkrila je i da se 'bacila' u novu investiciju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prije dvije godine Maca se prijavila u show zbog straha da će zbog težine imati problema sa zdravljem, a u emisiji je izgubila čak trideset kilograma.

- Moj život zapravo izgleda kao i prije emisije osim što mi danas još više 'zvocaju' kad pretjeram s hranom, što se naravno ponekad i dogodi - ispričala je. Iako se trudi paziti na prehranu, priznaje da je i dalje 'slaba' na palačinke.

- One su bile moja slabost i ostat će dok sam živa! Jedem tobože neke zdrave - rekla je Maca.

Sudjelovanje u 'Životu na vagi' donijelo joj je popularnost, ali i poslovne prilike. Tako se u petoj sezoni showa pojavila u ulozi voditeljice specijala, a ispričala je da su joj takvi angažmani i dalje privlačni.

- Plan karijere nisam imala, ali sam uvijek za nove projekte. Imate li koji zanimljiv za mene i nekog poput Bešlagića? Valjao bi i Jarak al' on mi se previše oko Remetinca 'muva' - našalila se.

Maca je priznala i da trenutačno prolazi kroz teži životni period, te da se zbog novog velikog izazova povukla s društvenih mreža.

- Nema me. Bacila sam se u veliku investiciju na moru koja me je koštala živaca, muke, a bome i plusa na vagi. Uf, da sam znala šta me čeka… Ne ponovilo se - ispričala je.