Skoko: 'Uživao sam u 150 sati čiste boli dok su me tetovirali'

Kuhanje, motocikli, tetovaže. Nebitno kojim redoslijedom. Sve troje velike su strasti chefa Davida Skoke (43). Trenutačno ga gledamo u HRT-ovu showu 'Kuhan i pečen' u kojem sa chefovima Matom Jankovićem, Anitom Margić, Ivanom Bekavac, Ivanom Erakom i Christianom Misiračem pomaže kuharima amaterima u osmišljavanju svakodnevnih jela. Sretan je što ne mora kritizirati javno i suzdržavati se od psovanja kao u 'Jezikovoj juhi'.

Dosad ste bili u “Masterchefu”, putopisnoj emisiji “Bez rezervacija” Anthonyja Bourdaina pa ste prošle godine bili prvi Hrvat koji je imao svoju emisiju na kanalu 24Kitchen. Koji format emisije vam najbolje odgovara?

Svi TV formati koje sam snimio svidjeli su mi se, svaki je drukčiji na svoj način i za svaki od njih sam se drukčije spremao. Najlakše mi je bilo snimiti format u kojem nisam sam u kadru, tj. fokus nije samo na meni. Zato mi je i najdraži ‘Kuhan i pečen’, nisam se nikad prije tako dobro zabavio kuhajući na telki.

Kakva je atmosfera na setu “Kuhan i pečen”? Ima li zasićenja pred kamerama? Koji su vam strani uzori u gastroemisijama?

Atmosfera je odlična, inspirativna i izrazito zabavna. Draga mi je cijela ekipa. Neke formate ne bih nikad ponovio, pogotovo one kritičke, ja radije inspiriram i kuham nego kritiziram i kudim. Divan mi je Gordon (Ramsay), stara iskusnjara koja sve više izlazi iz kuhinja i putuje i nakuhava po svijetu u najluđim kombinacijama.

Sve je više raznih gastroemisija na domaćoj televiziji. Koji su vaši uvjeti koje emisija mora zadovoljavati da pristanete sudjelovati?

Nakon svih različitih emisija koje sam nasnimio sad mi je najbitnije da su mi ljudi s kojima radim simpatični, da je produkcija dobro organizirana i da mi format dopušta da prenesem neke od svojih ideala.

Jeste li s emisijom na 24Kitchenu postigli vrhunac ili sanjate o još nekoj ideji?

24Kitchen je platforma, tj. kanal koja daje jako puno mogućnosti. Definitivno ne mislim da je ‘Stari gušti, nova kužina’ jedini, a ni zadnji show koji smo snimili za 24Kitchen. Ideja imamo stotine, treba samo biti malo strpljiv i pametno progurati kvalitetnu ideju do realizacije. Od ideje pa do eventualnog prikazivanja dug je proces koji zahtijeva puno taktiziranja i planiranja. Pogotovo ako se radi o ozbiljnijem showu koji zahtijeva veći produkcijski napor.

Je li vam ta emisija pridonijela u karijeri chefa, podigla ugled vašeg restorana?

Kao chef dobio sam mogućnost kuhati s jako puno kolega te time širio svoje znanje i ideje. Ugled konobe Bateline definitivno ne ovisi samo o meni i mojim TV izletima. U naše poslovanje već skoro 20 godina uključena je cijela obitelj i priličan broj zaposlenih koji svojim radom drže sve pod kontrolom. Ljudi se varaju ako misle da je jedan zgodni chef kuhinje ključan za kvalitetan rad restorana. Stvar je puuuuno kompleksnija i oslonjena na puno više faktora od jednoga kreativnoga kuhara s TV-a.

Kako ste odlučili od komunalija doći u kuhinju i ostati? Od tinejdžerskih dana obožavate se voziti na motociklu, čak ste i bježali od policije.

Dok sam radio kao komunalac, nisam razmišljao o kuhanju. Radio sam to jer je bilo dobro plaćeno, a i radio sam u struci, po srednjoškolskom obrazovanju sam agronom. S kuhanjem sam počeo tek kad smo otvorili Batelinu, prvo sam pomagao mami u pripremi, a kasnije sam osmišljavao i prezentirao vlastite kreacije. Još volim jurcati na motoru, ko klinac sam bio ‘buntovnik bez razloga’, radio sam puno gluposti, bitno je bilo da te ne ulove.

Uvijek ističete potporu obitelji. Sa suprugom ste više od 20 godina. Kako ste se upoznali? Motociklom ste išli na bračno putovanje po Portugalu. Priželjkujete li si još takvo slično putovanje?

Obitelj mi je najveći oslonac, bez njih sam samo hiperaktivni klaun, oni su moja savjest i smjerokaz. Sa suprugom sam od 1995. Skoro četvrt stoljeća. Upoznali smo se u diskoteci Piramida, ona je bila plesačica u plesnoj skupini, a ja lokalni mangup.Filmska priča! Motociklom smo obišli pola Europe, otkad se znamo, više smo kilometara napravili na motorima nego u autu. I dan-danas redovito ‘opalimo’ koji đir po Alpama ili magistrali, mislim da ću voziti motore do kraja života.

Fućkaju li gospođe i djevojke i dalje za vama? Kako se supruga nosi s vašom popularnošću? Zabavlja li je to?

Ma ima svačega, ženske su ponekad veći krkani nego najgore kockaste glave! Moja je Ane pametna žena, moju popularnost ne shvaća previše ozbiljno.

Koliko imate tetovaža? Imate li još koju u planu?

Ne znam koliko ih je zapravo, sve je to isprepletena mreža emocija, strahova, pobjeda i gubitaka išaranih po tijelu. Ukupno oko 150 sati tetoviranja. Tu i tamo požalim što sam se tako nacrtao, već u drugom trenutku imam u glavi još dvije, tri koje ću si ‘puknuti’ negdje. Ne znam hoće li to netko razumjeti ili ne, ali uživao sam u svih 150 sati čiste boli dok su me tetovirali.

Jeste li imali problema tijekom karijere zbog tetovaža?

Nikad!

Po čemu pamtite djetinjstvo?

Po dugim ljetima na Fratarskom otoku, gdje sam odrastao u sinergiji sa šumom i morem, najljepša sjećanja proizlaze baš iz te naše male oaze mira.

Vaš obiteljski restoran proglašavali su najboljim u Hrvatskoj, kao i da ste na vrhuncu gastrokarijere. Od koga ste učili kuhati s obzirom na to da ste samouk kuhar?

Mislim da je moje najkreativnije kuhanje iza mene, sad sam puno kreativniji u drugim sferama. Osjećam veliku potrebu da se vratim tradicionalnom pristupu namirnici i pokušam sačuvati našu izvornu kuhinju i tradiciju od ubrzanog gubljenja identiteta. Stalo mi je da se ne zaboravi ono što su znali naši stari, ono što sam ja naučio od njih prenijeti onima koji dolaze poslije. Učim stalno, svaki dan želim naučiti nešto novo. Jako sam discipliniran i uporan, za razliku od mladosti ludosti, sad sam baš radni stroj. Još kao klinac znao sam si skuhati paštu i ispeći komad ribe, u našoj se kući uvijek puno kuhalo, najviše ribe. Kad se rodiš u ribarskoj obitelji, jede se riba svaki dan, tako sam i učio čistiti ribu od oca i skuhati brudet od majke.

Kuhaju li sin i kći s vama?

Moja se djeca često uhvate kuhati s nama, pogotovo doma. U Batelini su znali stati na stolčić pokraj mene ili none i ‘pomagati’ u pripremi... U servisu nisu baš oduševljeni, tad se ‘roka’ i tad kuhinja nije mjesto za igru.

Puno se restorana otvori i još brže zatvori. Koja je vaša tajna?

U našem lokalu radno okruženje je opušteno i pozitivno, nema galame ni egotriperskih preseravanja. Više puta sam bio prisiljen otići ohladiti glavu iz vlastite kuhinje jer sam zbog svojih ispada bijesa i galame poremetio radnu rutinu. Nitko u našoj radnoj okolini nema na to pravo. Pravila se znaju i, tko zgriješi, dobije po prstima, pa makar bio Ribarev sin. Red drži moj stari! Važnija nam je zdrava radna okruženje nego tri nezadovoljna gosta kojima možda ambijent nije po volji ili bi da im se netko posveti s baš njima potrebnom posebnom pažnjom. Kritike su dobrodošle, dobre da bi potvrdile našu kvalitetu i one loše da bismo popravili ono što činimo krivo.

Kojeg biste slavnoga kuhara voljeli upoznati, a za koju biste zvijezdu, stranu ili domaću, voljeli kuhati i što biste mu/njoj skuhali?

Ne patim za upoznavanjem velikih kuharskih zvijezda, čak ih ni ne pratim previše, radije kuham za frendove nego za zvizdane. Gosti su mi apsolutno svi jednaki.

Specijalizirali ste se za riblje specijalitete. Ima li mjesta za ćevape, roštilj...?

U Batelini radimo samo morsku hranu. Ali kuham sve što me volja, od žgvaceta do japraka, od graha do sushija.

Što kad presolite jelo ili vam ne uspije?

Sto puta sam zeznuo narudžbu. Popizdiš, ispričaš se i ponoviš. To je to, ne možeš tu puno popraviti! Ljudi smo, svi ponekad griješimo.

Tko je vaš najveći gastrokritičar u kući? Kuha li i supruga?

Supruga kuha bolje od mene. Mislim da su mi klinci najkritičnija publika za koju sam kuhao. Baš zato što im mama kuha!

Živite sto na sat, snimate emisiju, radite u restoranu, vježbate, kako sve stižete? Pomaže li vam organizacija vremena u kuhinji i privatno?

Zapravo bolje funkcioniram kad imam jako puno obveza, stavim se u ‘focus mode’ i vozim ko raketa, zato često nisam baš zabavan lik za druženje jer kalkuliram svaku minutu i ne volim gubitak kontrole, odradim posao i već spremam sljedeći. Šparam se samo kad sam doma sa svojima. Bez kvalitetne organizacije vremena ništa ne bih stigao.

Najbolji kompliment koji ste dobili?

Kao kuhar prazni pomazani tanjuri, kao otac smijeh svoje djece, kao sin ponos svojih roditelja, kao muž topli zagrljaji nakon 25 godina veze.

