Škoro nastupio sa sinom: 'Imam predobru djecu, iako sam bio loš otac. Nisam se bavio njima'

S pjesmom 'Leti sokole', Miroslav Škoro (60) najavljuje deseti studijski album. Potvrdio je to gostujući u 'Dalibor Petko Showu', pritom otkrivši da priprema i veliki koncert u Areni Zagreb, u prosincu 2024. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Škoro je sa svojim bandom zasvirao svoje najveće hitove, a na gitari mu se pridružio i sin Matija.

Foto: PROMO

- U tom djetetu čuči toliko talenta da se samo nadam da neće izgoriti od toga. On je neizmjerni perfekcionist i tek kad je siguran da je sve svladao to pokazuje. Ima nekih sjajnih ideja i vjerujem da će ih ubrzo realizirati s grupom Vigor. Moje je velika želja napraviti nešto kvalitetno s Matijom - rekao je Škoro.

Foto: PROMO

Matija je izjavio da nikad nije niti pomišljao otići u drugom smjeru mimo glazbe, a da je kod kuće imao najboljeg uzora.

- Imam predobru djecu, s obzirom na to koliko sam se njima bavio. Bio sam loš otac, jer sam gradio karijeru i često me nije bilo, ali se nadam da ću to vratiti kroz unuke - iskreno ističe glazbenik.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album/Kay Nietfeld/DPA

Glazbenik osim sina ima i kćer Ivanu i to sa suprugom Kim Ann (59).

Pjevača su u emisiji iznenadili Mario Roth (41) iz Vigora, koji je Škoru nazvao čovjekom koji im je otvorio vrata estrade. Fra Stipe Karajica rekao je kako je Miro pjevač koji ga nikad nije odbio kad je trebalo pomoći, Bruno Kovačić izjavio da je sa Škorinim bandom svirao najžešći rock, a Neno Ninčević nazvao ga najboljim pjevačem, jer mu se u pjesmama najviše vjeruje.

Iako je emisija bila glazbena, Škoro se dotakao i svog izleta u politiku.

Foto: PROMO

- Gotovo je. Probao sam nije išlo i nema razloga da se time bavim. To je kao kod odeš kod cure koja te odbije. Više kod nje ne ideš. U ovim godinama nemam više ni želje ni volje biti dio toga. Interesne skupine su prejake i žao mi je zbog toga. Imam komotnu poziciju i ljudi nisu ni svjesni koliki sam komfor napustio da bih se tako izložio. Čini mi se da nitko u povijesti hrvatske politike nije toliko dobio po guzici kao moja obitelj i ja, samo zato što sam rekao car je gol. Zato ponavljam, kad te cura neće odeš drugoj, samo se nadam sa se ta cura ipak neće udati za takvog probisvijeta - zaključio je.