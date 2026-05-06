Škoro progovorio o odnosu s Thompsonom: Evo što je otkrio

Miroslav Škoro progovorio je o svom odnosu s kolegom Markom Perkovićem Thompsonom. Naime, u novoj epizodi podcasta Nema labavo by In magazin otvoreno je odgovarao na neka manje eksponirana pitanja s domaće glazbene scene.

Na pitanje u kakvim je danas odnosu s Thompsonom, Škoro je kratko odgovorio:

''Nismo se dugo čuli, ali nije mojom voljom.''

Priznao je kako ne zna postoji li s druge strane zamjeranje.

''Ne znam, vjerojatno, to bi njega trebalo pitati. Kad sam ja bio u bolnici, nije se meni javljao, kad je mali Ante bio bolestan, ja sam se njemu javio, ja sam u kontaktu sa Šimunom. Tu i tamo se malo nešto dopisujemo, recimo, evo, to je naš kontakt", rekao je Škoro iskreno.

Prokomentirao je i Thompsonove koncerte u posljednje vrijeme.

''Čudo je to što je čovjek napravio. Dakle, može ga netko doživljavati na ovaj ili na onaj način, ali stari, 450 tisuća glisti na jednom mjestu bi bilo puno, a ne 450 tisuća ljudi. Baš se poklopilo jako puno toga i kapa dolje'', rekao je pjevač.

Podsjetimo, Thompson i Škoro dugi niz godina bili su bliski, a snimili su i hit-duet "Sude mi". Škoro je i kum Thompsonovu sinu Šimunu.