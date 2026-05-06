Obavijesti

Show

Komentari 8
ZAHLADILI ODNOSE

Škoro progovorio o odnosu s Thompsonom: Evo što je otkrio

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Škoro progovorio o odnosu s Thompsonom: Evo što je otkrio
1
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Dusko Jaramaz/PIXSELL

U intervjuu u podcastu Nema labavo by In magazin naš je pjevač komentirao odnos s Thompsonom, čijem sinu je kum

Admiral

Miroslav Škoro progovorio je o svom odnosu s kolegom Markom Perkovićem Thompsonom. Naime, u novoj epizodi podcasta Nema labavo by In magazin otvoreno je odgovarao na neka manje eksponirana pitanja s domaće glazbene scene.

Na pitanje u kakvim je danas odnosu s Thompsonom, Škoro je kratko odgovorio:

''Nismo se dugo čuli, ali nije mojom voljom.'' 

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Priznao je kako ne zna postoji li s druge strane zamjeranje.

''Ne znam, vjerojatno, to bi njega trebalo pitati. Kad sam ja bio u bolnici, nije se meni javljao, kad je mali Ante bio bolestan, ja sam se njemu javio, ja sam u kontaktu sa Šimunom. Tu i tamo se malo nešto dopisujemo, recimo, evo, to je naš kontakt", rekao je Škoro iskreno.

Prokomentirao je i Thompsonove koncerte u posljednje vrijeme.

''Čudo je to što je čovjek napravio. Dakle, može ga netko doživljavati na ovaj ili na onaj način, ali stari, 450 tisuća glisti na jednom mjestu bi bilo puno, a ne 450 tisuća ljudi. Baš se poklopilo jako puno toga i kapa dolje'', rekao je pjevač.

Podsjetimo, Thompson i Škoro dugi niz godina bili su bliski, a snimili su i hit-duet "Sude mi". Škoro je i kum Thompsonovu sinu Šimunu.

BOGATA TRPEZA Škoro blagoslovio vinograd pa je počastio selo kobasicama, kulenom, slaninom i pjesmom
Škoro blagoslovio vinograd pa je počastio selo kobasicama, kulenom, slaninom i pjesmom

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Pogledajte izraze lica Ace Lukasa kada su zapjevali Hrvati
AUDICIJA ZA HYPE ZVEZDE

FOTO Pogledajte izraze lica Ace Lukasa kada su zapjevali Hrvati

ZAGREB - Srpski pjevač Aca Lukas u žiriju je pjevačkog showa Hype Zvezde čija se audicija održala i u Zagrebu. Oduševljeni Aca najmlađem sudioniku rekao je da će ga voditi doma koliko lijepo pjeva...
Bianca Censori glavu zamotala u maramu, no svi su je prepoznali po bradavicama i goloj guzi
SVE NA IZVOL'TE

Bianca Censori glavu zamotala u maramu, no svi su je prepoznali po bradavicama i goloj guzi

Bez grudnjaka i gaćica, u prozirnom crnom bodiju, Bianca je pokazala gotovo sve....Odnosno sve osim lica, koje je pomno skrila crnom maramom
Pogledajte što će se ove srijede događati u omiljenim serijama
DNEVNI PREGLED

Pogledajte što će se ove srijede događati u omiljenim serijama

Doznajte što vas očekuje ove srijede u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026