OD AKCIJE DO DRAME

SkyShowtime: Ovih 10 filmova bili su najgledaniji u Hrvatskoj prošlog tjedna. Koje ste gledali?

Piše 24sata,
Foto: Youtube/Screenshoot

Ovih 10 filmova Hrvati su obožavali protekloga tjedna. Donosimo najnoviju listu favorita s platforme SkyShowtime.

Streaming servisi i prošloga su tjedna bili najdraža adresa svim ljubiteljima napetih filmova, a u nastavku provjerite koji su se naslovi SkyShowtimea najviše gledali u Hrvatskoj.

1. Love Hurts

Ova akcijska kung-fu drama prati bivšeg kriminalca koji je prisiljen suočiti se s prošlošću kada se njegov bivši partner ponovno pojavi s prijetećom porukom. Uz to, njegov brat, moćni kriminalni boss, također mu je za petama. U glavnim ulogama su Ke Huy Quan, Ariana DeBose i Daniel Wu, a film obiluje napetim obračunima i emotivnim preokretima. 

SAD, 2025., Akcija, Kung-fu

2. The Brutalist

Vizionarski arhitekt László Toth bježi iz poslijeratne Europe u Ameriku, gdje pokušava izgraditi novi život i obnoviti brak s voljenom Erzsébet. U Pennsylvaniji ga otkriva bogati industrijalac, ali cijena uspjeha je visoka. U glavnim ulogama su Adrien Brody i Felicity Jones. 

SAD, 2024., Drama

3. Wolf Man

Blake i njegova supruga Charlotte odlaze na izoliranu farmu, gdje ih napada nepoznata zvijer. Noć postaje sve napetija kada Blake počinje pokazivati zastrašujuće promjene. U glavnim ulogama su Christopher Abbott i Julia Garner. 

SAD, 2025., Horor

4. Dog Man

Nakon nesreće, policajac i njegov pas spajaju se u jedno biće – Dog Man! Ova animirana avantura donosi urnebesne i zanimljive trenutke, dok Dog Man pokušava zaustaviti zlog mačka Peteyja. Glasove posuđuju Pete Davidson i Ricky Gervais. 

SAD, 2025., Animacija

5. Humane

U svijetu pogođenom ekološkom katastrofom, obiteljska večera pretvara se u kaos kada otac odluči sudjelovati u vladinom programu eutanazije. Triler koji istražuje ekstremne moralne dileme i obiteljske odnose. 

Kanada, 2024., Triler

6. Nosferatu

Gotika, opsesija i strava – mlada žena postaje predmet želje zastrašujućeg vampira. U glavnim ulogama Lily-Rose Depp i Bill Skarsgård, pod redateljskom palicom Roberta Eggersa. 

SAD, 2024., Horor, Vampiri

7. September 5

Tijekom Olimpijskih igara u Münchenu 1972., američki sportski novinari neočekivano se nađu usred talačke krize s izraelskim sportašima. Povijesna drama s Johnom Magarom i Peterom Sarsgaardom.

Njemačka, 2024., Drama

8. Dragonheart: Vengeance

Mladi farmer Lukas kreće u potragu za osvetom nakon što mu obitelj strada od napadača. Na putu mu se pridružuju zmaj i mačevalac Darius. Fantastična avantura s Helenom Bonham Carter. 

SAD, 2020., Fantazija, Zmajevi

9. Don't Let Go

Detektiv koji tuguje za izgubljenom nećakinjom iznenada prima poziv od nje – iz prošlosti. Zajedno pokušavaju spriječiti zločin prije nego se dogodi. 

SAD, 2019., Horor, Natprirodno

10. Let Him Go

Bivši šerif i njegova supruga bore se za unuka koji je završio u opasnoj obitelji nakon smrti sina. Glavne uloge imaju Kevin Costner i Diane Lane. 

SAD, 2020., Kriminalistički triler
 

