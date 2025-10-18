Ovih 10 filmova Hrvati su obožavali protekloga tjedna. Donosimo najnoviju listu favorita s platforme SkyShowtime.
SkyShowtime: Ovih 10 filmova bili su najgledaniji u Hrvatskoj prošlog tjedna. Koje ste gledali?
Streaming servisi i prošloga su tjedna bili najdraža adresa svim ljubiteljima napetih filmova, a u nastavku provjerite koji su se naslovi SkyShowtimea najviše gledali u Hrvatskoj.
1. Love Hurts
Ova akcijska kung-fu drama prati bivšeg kriminalca koji je prisiljen suočiti se s prošlošću kada se njegov bivši partner ponovno pojavi s prijetećom porukom. Uz to, njegov brat, moćni kriminalni boss, također mu je za petama. U glavnim ulogama su Ke Huy Quan, Ariana DeBose i Daniel Wu, a film obiluje napetim obračunima i emotivnim preokretima.
SAD, 2025., Akcija, Kung-fu
2. The Brutalist
Vizionarski arhitekt László Toth bježi iz poslijeratne Europe u Ameriku, gdje pokušava izgraditi novi život i obnoviti brak s voljenom Erzsébet. U Pennsylvaniji ga otkriva bogati industrijalac, ali cijena uspjeha je visoka. U glavnim ulogama su Adrien Brody i Felicity Jones.
SAD, 2024., Drama
3. Wolf Man
Blake i njegova supruga Charlotte odlaze na izoliranu farmu, gdje ih napada nepoznata zvijer. Noć postaje sve napetija kada Blake počinje pokazivati zastrašujuće promjene. U glavnim ulogama su Christopher Abbott i Julia Garner.
SAD, 2025., Horor
4. Dog Man
Nakon nesreće, policajac i njegov pas spajaju se u jedno biće – Dog Man! Ova animirana avantura donosi urnebesne i zanimljive trenutke, dok Dog Man pokušava zaustaviti zlog mačka Peteyja. Glasove posuđuju Pete Davidson i Ricky Gervais.
SAD, 2025., Animacija
5. Humane
U svijetu pogođenom ekološkom katastrofom, obiteljska večera pretvara se u kaos kada otac odluči sudjelovati u vladinom programu eutanazije. Triler koji istražuje ekstremne moralne dileme i obiteljske odnose.
Kanada, 2024., Triler
6. Nosferatu
Gotika, opsesija i strava – mlada žena postaje predmet želje zastrašujućeg vampira. U glavnim ulogama Lily-Rose Depp i Bill Skarsgård, pod redateljskom palicom Roberta Eggersa.
SAD, 2024., Horor, Vampiri
7. September 5
Tijekom Olimpijskih igara u Münchenu 1972., američki sportski novinari neočekivano se nađu usred talačke krize s izraelskim sportašima. Povijesna drama s Johnom Magarom i Peterom Sarsgaardom.
Njemačka, 2024., Drama
8. Dragonheart: Vengeance
Mladi farmer Lukas kreće u potragu za osvetom nakon što mu obitelj strada od napadača. Na putu mu se pridružuju zmaj i mačevalac Darius. Fantastična avantura s Helenom Bonham Carter.
SAD, 2020., Fantazija, Zmajevi
9. Don't Let Go
Detektiv koji tuguje za izgubljenom nećakinjom iznenada prima poziv od nje – iz prošlosti. Zajedno pokušavaju spriječiti zločin prije nego se dogodi.
SAD, 2019., Horor, Natprirodno
10. Let Him Go
Bivši šerif i njegova supruga bore se za unuka koji je završio u opasnoj obitelji nakon smrti sina. Glavne uloge imaju Kevin Costner i Diane Lane.
SAD, 2020., Kriminalistički triler
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+