SkyShowtime: Top 10 filmova

SkyShowtime je i prošlog tjedna bio mjesto gdje su Hrvati pronalazili najuzbudljivije filmske hitove. Provjerite što se najviše gledalo.

1. Novocaine

Ova komedija prati Natea, običnog čovjeka koji ne može osjećati bol. Kada djevojka njegovih snova bude oteta, Nate koristi svoju posebnu sposobnost kako bi je spasio. U glavnim ulogama su Jack Quaid i Amber Midthunder, a film obiluje akcijom, humorom i neobičnim zapletima.

SAD, 2025., Komedija

2. Vicious

Napeta horor priča o mladoj ženi koja mora preživjeti noć boreći se za vlastiti život, nakon što primi misteriozni poklon od nepoznatog posjetitelja. U glavnoj ulozi Dakota Fanning.

SAD, 2025., Horor

3. Love Hurts

Akcijski triler u kojem bivši kriminalac mora suočiti svoju prošlost i obiteljsku povijest kada se njegov bivši partner ponovno pojavi s prijetećom porukom. U glavnim ulogama Ke Huy Quan i Ariana DeBose.

SAD, 2025., Akcija

4. The Brutalist

Dirljiva drama o vizionarskom arhitektu Lászlóu Tothu koji nakon rata bježi u Ameriku kako bi izgradio novi život i karijeru. U glavnim ulogama Adrien Brody i Felicity Jones.

SAD, 2024., Drama

5. Dog Man

Animirani film o policajcu i njegovom psu koji nakon nesreće postaju jedno biće – Dog Man! Zajedno se bore protiv zlog mačka Peteyja. Glasove posuđuju Pete Davidson i Ricky Gervais.

SAD, 2025., Animacija

6. Heart Eyes

Horor priča smještena na Valentinovo, gdje dvoje kolega bježe od serijskog ubojice poznatog kao Heart Eyes Killer. U glavnim ulogama Olivia Holt i Mason Gooding.

Novi Zeland, 2025., Horor

7. Dragonheart: Vengeance

Fantastična avantura o mladom farmeru Lukasu koji, nakon što mu obitelj strada, kreće u osvetu uz pomoć zmaja i hrabrog plaćenika. Glas zmaja daje Helena Bonham Carter.

SAD, 2020., Fantazija

8. Wolf Man

Horor o paru koji odlazi na odmor u zabačenu kuću, gdje ih napadne tajanstvena zvijer. Kako noć odmiče, suprug Blake počinje se mijenjati u nešto zastrašujuće. U glavnim ulogama Christopher Abbott i Julia Garner.

SAD, 2025., Horor

9. Humane

Triler o obitelji koja se suočava s kaosom kada otac odluči sudjelovati u državnom programu eutanazije, nakon ekološke katastrofe. U glavnoj ulozi Jay Baruchel.

Kanada, 2024., Triler

10. The Tax Collector

Kriminalistički film o Davidu, čovjeku koji skuplja "porez" za losanđeleske bande, a čija se obitelj nađe u opasnosti kada se pojavi stara prijetnja. U glavnim ulogama Bobby Soto i Shia LaBeouf.

SAD, 2020., Krimić