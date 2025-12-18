SkyShowtime: Top 10 filmova

SkyShowtime nudi raznovrsnu ponudu filmova, a ovog tjedna donosimo vam pregled najgledanijih naslova u Hrvatskoj! Ako tražite inspiraciju za bingeanje ili filmski maraton, ne propustite ove hitove.



1. Black Bag, IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 96%



Ovaj napeti akcijski triler prati Kathryn Woodhouse, agenticu pod sumnjom za izdaju države. Njezin suprug, također legendarni agent, mora odlučiti hoće li biti vjeran braku ili domovini. U glavnim ulogama briljiraju Cate Blanchett i Michael Fassbender, a režiju potpisuje Steven Soderbergh. (SAD, 2025., Akcija, Špijunaža)





2. Trust, IMDB: 3.8, Rotten Tomatoes: 22%



Hollywoodska zvijezda povlači se u osamljeni Airbnb nakon skandala, no ubrzo postaje meta nemilosrdnih kriminalaca. Sophie Turner predvodi glumačku postavu u ovom napetom trileru. (SAD, 2025., Triler)





3. Infinite, IMDB: 5.5, Rotten Tomatoes: 17%



Evan McCauley otkriva da su njegove neobične vještine i sjećanja iz prošlih života stvarni, zahvaljujući tajanstvenoj grupi "Infinites". Mark Wahlberg u glavnoj ulozi vodi nas kroz ovu znanstveno-fantastičnu avanturu. (SAD, 2021., SF, Psihološki)





4. Novocaine, IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 81%



Nate, čovjek koji ne može osjetiti bol, koristi tu svoju "supermoć" kako bi spasio djevojku svojih snova iz ruku otmičara. Akcija i humor u kombinaciji s Jackom Quaidom u glavnoj ulozi. (SAD, 2025., Komedija, Akcija)





5. A House on the Bayou, IMDB: 5.4



Obiteljski odmor u zabačenoj vili u Louisiani pretvara se u noćnu moru kad neočekivani gosti razotkriju mračne tajne. (SAD, 2021., Horor, Psihološki horor)





6. Dog Man, IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 82%



Nakon nesreće, policijski pas i njegov vlasnik postaju jedno – Dog Man! Animirana avantura za cijelu obitelj gdje Dog Man mora zaustaviti zlog mačka Peteyja. (SAD, 2025., Animacija, Obiteljski)





7. Drop, IMDB: 6.1, Rotten Tomatoes: 83%



Prvi spoj udovice Violet pretvara se u noćnu moru kada počne dobivati uznemirujuće poruke. Triler prepun napetosti i neočekivanih obrata. (SAD, 2025., Triler)





8. Vicious, IMDB: 4.9



Polly dobiva misterioznu kutiju s jednim pravilom: unutra mora staviti nešto što treba, nešto što mrzi i nešto što voli, inače će sve što poznaje nestati. (SAD, 2025., Horor, Natprirodno)





9. Y2K, IMDB: 5.2, Rotten Tomatoes: 51%



Dva srednjoškolca odluče upasti na posljednju veliku zabavu prije 2000. godine, no stvari izmiču kontroli kad otkuca ponoć. Komedija s elementima horora. (SAD, 2024., Komedija, Horor komedija)





10. Love Hurts, IMDB: 5.3



Bivši kriminalac mora se suočiti s prošlošću kad se njegov bivši partner pojavi s prijetećom porukom. Akcijska drama s Ke Huy Quanom i Arianom DeBose. (SAD, 2025., Akcija, Kung-fu)