SkyShowtime: Top 10 filmova

Donosimo vam najnoviju tjednu top listu najgledanijih filmova na SkyShowtimeu u Hrvatskoj. Pogledajte koji su naslovi osvojili publiku i saznajte što svakako morate pogledati ovog tjedna!

SkyShowtime nudi raznovrsnu ponudu filmova, a ovog tjedna donosimo vam pregled najgledanijih naslova u Hrvatskoj! Ako tražite inspiraciju za bingeanje ili filmski maraton, ne propustite ove hitove.


1. Black Bag, IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 96%


Ovaj napeti akcijski triler prati Kathryn Woodhouse, agenticu pod sumnjom za izdaju države. Njezin suprug, također legendarni agent, mora odlučiti hoće li biti vjeran braku ili domovini. U glavnim ulogama briljiraju Cate Blanchett i Michael Fassbender, a režiju potpisuje Steven Soderbergh. (SAD, 2025., Akcija, Špijunaža)



2. Trust, IMDB: 3.8, Rotten Tomatoes: 22%


Hollywoodska zvijezda povlači se u osamljeni Airbnb nakon skandala, no ubrzo postaje meta nemilosrdnih kriminalaca. Sophie Turner predvodi glumačku postavu u ovom napetom trileru. (SAD, 2025., Triler)



3. Infinite, IMDB: 5.5, Rotten Tomatoes: 17%


Evan McCauley otkriva da su njegove neobične vještine i sjećanja iz prošlih života stvarni, zahvaljujući tajanstvenoj grupi "Infinites". Mark Wahlberg u glavnoj ulozi vodi nas kroz ovu znanstveno-fantastičnu avanturu. (SAD, 2021., SF, Psihološki)



4. Novocaine, IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 81%


Nate, čovjek koji ne može osjetiti bol, koristi tu svoju "supermoć" kako bi spasio djevojku svojih snova iz ruku otmičara. Akcija i humor u kombinaciji s Jackom Quaidom u glavnoj ulozi. (SAD, 2025., Komedija, Akcija)



5. A House on the Bayou, IMDB: 5.4


Obiteljski odmor u zabačenoj vili u Louisiani pretvara se u noćnu moru kad neočekivani gosti razotkriju mračne tajne. (SAD, 2021., Horor, Psihološki horor)



6. Dog Man, IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 82%


Nakon nesreće, policijski pas i njegov vlasnik postaju jedno – Dog Man! Animirana avantura za cijelu obitelj gdje Dog Man mora zaustaviti zlog mačka Peteyja. (SAD, 2025., Animacija, Obiteljski)



7. Drop, IMDB: 6.1, Rotten Tomatoes: 83%


Prvi spoj udovice Violet pretvara se u noćnu moru kada počne dobivati uznemirujuće poruke. Triler prepun napetosti i neočekivanih obrata. (SAD, 2025., Triler)

NETFLIX NAJAVIO Iduće godine stiže animirani spin-off 'Stranger Thingsa', obožavatelji uočili rupu u radnji
Iduće godine stiže animirani spin-off 'Stranger Thingsa', obožavatelji uočili rupu u radnji



8. Vicious, IMDB: 4.9


Polly dobiva misterioznu kutiju s jednim pravilom: unutra mora staviti nešto što treba, nešto što mrzi i nešto što voli, inače će sve što poznaje nestati. (SAD, 2025., Horor, Natprirodno)



9. Y2K, IMDB: 5.2, Rotten Tomatoes: 51%


Dva srednjoškolca odluče upasti na posljednju veliku zabavu prije 2000. godine, no stvari izmiču kontroli kad otkuca ponoć. Komedija s elementima horora. (SAD, 2024., Komedija, Horor komedija)



10. Love Hurts, IMDB: 5.3


Bivši kriminalac mora se suočiti s prošlošću kad se njegov bivši partner pojavi s prijetećom porukom. Akcijska drama s Ke Huy Quanom i Arianom DeBose. (SAD, 2025., Akcija, Kung-fu)

