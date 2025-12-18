Iduće godine stiže animirani spin-off 'Stranger Thingsa', obožavatelji uočili rupu u radnji

Netflix je službeno najavio novu animiranu spin-off seriju smještenu u svijet popularnog 'Stranger Thingsa'. Riječ je o seriji Stranger Things: Tales from ’85, koja će gledatelje ponovno odvesti u Hawkins u saveznoj državi Indiani, a radnja će se odvijati između druge i treće sezone originalne serije.

Iako je najava izazvala veliko uzbuđenje među fanovima, istodobno je otvorila i niz pitanja vezanih uz kontinuitet priče. Naime, u završnici druge sezone Eleven zatvara portal prema Naopakom svijetu (Upside Down), što dovodi u pitanje kako se djeca u novoj seriji ponovno susreću s čudovištima prije događaja iz treće sezone, javlja CBR.com.

Kreator animirane serije, iskusni animator Eric Robles, u razgovoru za Entertainment Weekly otkrio je da je detaljno analizirao postojeću radnju Stranger Thingsa kako bi pronašao rješenje tog problema.

"Rastavio sam seriju na dijelove, tražeći sve moguće rupe. Našao sam ih nekoliko, ali onda sam došao do jedne ideje i shvatio – to je to", rekao je Robles.

Foto: Netflix

Prema njegovim riječima, objašnjenje leži u spoju znanosti iz Hawkins Laba i materije iz Naopakog svijeta, što dovodi do lančane reakcije i pojave novih prijetnji. Iako nije želio otkriti previše detalja, Robles je naglasio da će odgovor biti jasno objašnjen unutar same serije.

'Tales from ’85' neće slijediti klasičan koncept, već će imati središnji misterij koji se proteže kroz cijelu sezonu, uz izražene horor-elemente.

"Ulozi su stvarni. Ovo nije Scooby-Doo. Ne znamo hoće li sve završiti dobro", istaknuo je Robles.

Animacijski stil serije snažno je inspiriran estetikom 1980-ih, osobito legendarnim filmskim plakatima Drewa Struzana. Prema Roblesu, cilj je bio oživjeti plakate iz osamdesetih i prenijeti njihovu atmosferu u animirani format.

Nova animirana serija nije jedini projekt iz svijeta Stranger Thingsa u razvoju. Netflix paralelno radi i na igranom spin-offu, dok se u javnosti šuška i o mogućem anime projektu Stranger Things: Tokyo, iako on još nije službeno potvrđen.

Stranger Things: Tales from ’85 trebao bi biti objavljen na Netflixu tijekom sljedeće godine, dok se završetak glavne serije bliži.