Saznajte koje su serije najpopularnije na SkyShowtime u Hrvatskoj ovaj tjedan. Donosimo detaljan pregled top 10 hitova koje gledaju svi – provjerite što ne smijete propustiti!
SkyShowtime: Top 10 serija
SkyShowtime je i ovog tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova, a mi vam predstavljamo top 10 najgledanijih serija u Hrvatskoj. Ako tražite inspiraciju za bingeanje serija, ova lista je pravi izbor za vas!
Top 10 serija na SkyShowtime u Hrvatskoj:
1. Tulsa King
IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 78%
Njujorški mafijaš Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) dolazi u Tulsu i gradi novi kriminalni imperij s neobičnim timom. Akcija, humor i mafijaške spletke.
2. Mayor of Kingstown
IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 32%
Obitelj McClusky kontrolira odnose između policije, zatvorenika i političara u gradu ovisnom o zatvorima. Mračna drama s Jeremyjem Rennerom.
3. Dexter: Resurrection
IMDB: 9.1, Rotten Tomatoes: 95%
Dexter Morgan se budi iz kome i kreće u potragu za sinom. Nova sezona donosi još više napetosti, moralnih dilema i šokantnih obrata.
4. Star Trek: Strange New Worlds
IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 99%
Kapetan Pike, Spock i Number One istražuju nepoznate svjetove u novoj Star Trek avanturi. Vrhunska znanstvena fantastika i vizualni spektakl.
5. Devil in Disguise: John Wayne Gacy
IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 93%
Istinita kriminalistička serija o dvostrukom životu zloglasnog serijskog ubojice iz Chicaga. Napeta priča o policijskoj istrazi i šokantnim otkrićima.
6. NCIS: Tony & Ziva
IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 80%
Tony i Ziva bježe Europom nakon napada na njihovu sigurnosnu agenciju, pokušavajući otkriti tko im prijeti i obnoviti povjerenje.
7. Suits LA
IMDB: 5.8
Ted Black, bivši tužitelj, sada brani najmoćnije klijente u Los Angelesu dok se njegova odvjetnička firma suočava s krizom identiteta.
8. The Twilight Zone
IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 68%
Antologijska serija koja istražuje znanstvenu fantastiku, fantastiku i natprirodno kroz metaforične priče i iznenađujuće obrte.
9. Evil
IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 83%
Psihologinja, svećenik i tehnološki stručnjak istražuju čuda, demonska opsjednuća i druge neobjašnjive fenomene tražeći znanstvena objašnjenja.
10. Poker Face
IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 100%
Charlie Cale ima nevjerojatnu sposobnost prepoznavanja laži. Kroz svaku epizodu rješava nove misteriozne zločine diljem Amerike.
Ako još niste pogledali ove hitove, sada je pravo vrijeme! Koji je vaš favorit s popisa?
