SkyShowtime: Top 10 serija

SkyShowtime je i ovog tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova, a mi vam predstavljamo top 10 najgledanijih serija u Hrvatskoj. Ako tražite inspiraciju za bingeanje serija, ova lista je pravi izbor za vas!

Top 10 serija na SkyShowtime u Hrvatskoj:

1. Tulsa King

IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 78%

Njujorški mafijaš Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) dolazi u Tulsu i gradi novi kriminalni imperij s neobičnim timom. Akcija, humor i mafijaške spletke.





2. Mayor of Kingstown

IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 32%

Obitelj McClusky kontrolira odnose između policije, zatvorenika i političara u gradu ovisnom o zatvorima. Mračna drama s Jeremyjem Rennerom.





3. Dexter: Resurrection

IMDB: 9.1, Rotten Tomatoes: 95%

Dexter Morgan se budi iz kome i kreće u potragu za sinom. Nova sezona donosi još više napetosti, moralnih dilema i šokantnih obrata.





4. Star Trek: Strange New Worlds

IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 99%

Kapetan Pike, Spock i Number One istražuju nepoznate svjetove u novoj Star Trek avanturi. Vrhunska znanstvena fantastika i vizualni spektakl.





5. Devil in Disguise: John Wayne Gacy

IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 93%

Istinita kriminalistička serija o dvostrukom životu zloglasnog serijskog ubojice iz Chicaga. Napeta priča o policijskoj istrazi i šokantnim otkrićima.





6. NCIS: Tony & Ziva

IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 80%

Tony i Ziva bježe Europom nakon napada na njihovu sigurnosnu agenciju, pokušavajući otkriti tko im prijeti i obnoviti povjerenje.



7. Suits LA

IMDB: 5.8

Ted Black, bivši tužitelj, sada brani najmoćnije klijente u Los Angelesu dok se njegova odvjetnička firma suočava s krizom identiteta.





8. The Twilight Zone

IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 68%

Antologijska serija koja istražuje znanstvenu fantastiku, fantastiku i natprirodno kroz metaforične priče i iznenađujuće obrte.



9. Evil

IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 83%

Psihologinja, svećenik i tehnološki stručnjak istražuju čuda, demonska opsjednuća i druge neobjašnjive fenomene tražeći znanstvena objašnjenja.





10. Poker Face

IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 100%

Charlie Cale ima nevjerojatnu sposobnost prepoznavanja laži. Kroz svaku epizodu rješava nove misteriozne zločine diljem Amerike.





Ako još niste pogledali ove hitove, sada je pravo vrijeme! Koji je vaš favorit s popisa?