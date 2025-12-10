SkyShowtime: Top 10 serija

SkyShowtime i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu serija koje su osvojile gledatelje diljem Hrvatske. Ako ne znate što gledati, donosimo vam najnoviju top 10 listu najgledanijih naslova – s detaljnim opisima, ocjenama i glumačkim postavama!

1. Tulsa King

IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 78%



Sylvester Stallone briljira kao mafijaški capo Dwight Manfredi, koji nakon 25 godina zatvora pokušava izgraditi novi kriminalni imperij u Tulsi. Serija donosi spoj akcije, kriminala i humora. (SAD, 2022., Akcija, Gangsterska drama)





2. Landman

IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 75%



Priča o naftašima i milijarderima u Teksasu, gdje se sudaraju ambicije, obiteljske tajne i ekološke prijetnje. U glavnoj ulozi je Billy Bob Thornton. (SAD, 2024., Drama)





3. Mayor of Kingstown

IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 32%



Obitelj McClusky drži konce grada u kojem je zatvorski sustav glavna industrija. Serija istražuje korupciju, moć i preživljavanje. (SAD, 2021., Drama, Kriminalistička)





4. Star Trek: Strange New Worlds

IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 99%



Kapetan Pike i posada Enterprisea istražuju nove svjetove u ovoj spektakularnoj znanstvenofantastičnoj seriji, idealnoj za ljubitelje Star Trek franšize. (SAD, 2022., SF, Pustolovna)





5. The Twilight Zone

IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 68%



Antologijska serija koja kroz fantastične i nadnaravne priče istražuje ljudsku prirodu, strahove i nade. (SAD, 2019., Triler, Nadnaravno)





6. NCIS: Tony & Ziva

IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 80%



Tony i Ziva bježe Europom pokušavajući otkriti tko ih proganja, a pritom iznova grade povjerenje i možda ljubav. (SAD, 2025., Kriminalistička)





7. Dexter: Resurrection

IMDB: 9.0, Rotten Tomatoes: 95%



Dexter Morgan se budi iz kome i kreće u potragu za sinom Harrisonom, dok ga prošlost neumoljivo sustiže. Serija donosi napetost, moralne dileme i povratak omiljenog serijskog ubojice. (SAD, 2025., Kriminalistička, Triler)





8. Evil

IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 83%



Forenzička psihologinja, svećenik i tehnološki stručnjak istražuju neobjašnjive fenomene – od čuda do opsjednuća – tražeći granicu između znanosti i natprirodnog. (SAD, 2019., Kriminalistička, Nadnaravno)





9. The Paper

IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 85%



Dokumentarna ekipa otkriva povijesne novine u Toledu i njihovu ambicioznu izdavačicu, u duhovitoj seriji o izazovima novinarstva. (SAD, 2025., Komedija, Sitcom)



10. Poker Face

IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 100%



Charlie Cale, žena s nevjerojatnom sposobnošću prepoznavanja laži, putuje Amerikom i rješava zagonetne zločine u svakom gradu. Serija Riana Johnsona donosi napete misterije i šaroliku galeriju likova. (SAD, 2023., Kriminalistička, Misterija)





Ako tražite inspiraciju za bingeanje ili filmski maraton, ova lista je pravi izbor! Koji je vaš favorit? Podijelite s nama u komentarima!