KOJI JE VAŠ FAVORIT?

SkyShowtime: Top 10 serija

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
SkyShowtime: Top 10 serija
Foto: You tube

Donosimo vam najnoviju tjednu top listu najgledanijih serija na SkyShowtimeu u Hrvatskoj. Pogledajte koji su naslovi osvojili publiku i saznajte što svakako morate pogledati ovog tjedna!

SkyShowtime nudi raznovrsnu ponudu filmova i serija, a ovog tjedna donosimo vam pregled najgledanijih naslova u Hrvatskoj! Ako tražite inspiraciju za bingeanje ili filmski maraton, ne propustite ove hitove.


1. Tulsa King, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 78%


Nakon 25 godina u zatvoru, mafijaški capo Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) pokušava izgraditi novi kriminalni imperij u Tulsi, daleko od poznatog New Yorka. Neočekivani saveznici i puno akcije čine ovu seriju obaveznom za sve ljubitelje gangsterskih priča. (SAD, 2022., Akcija, Gangsteri)



2. Landman, IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 75%


Priča smještena u teksaške naftne gradove prati surove radnike i milijardere koji mijenjaju ekonomiju, klimu i geopolitiku. U glavnim ulogama Billy Bob Thornton i Demi Moore. (SAD, 2024., Drama, Biznis)



3. Mayor of Kingstown, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 32%


Obitelj McClusky drži moć u gradu ovisnom o zatvorima i zatvorenicima, balansirajući između policije, kriminalaca i političara. Jeremy Renner predvodi ovu mračnu dramu. (SAD, 2021., Drama, Kriminal)



4. Star Trek: Strange New Worlds, IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 99%


Kapetan Pike, Spock i Number One istražuju nove svjetove prije dolaska kapetana Kirka na USS Enterprise. Obožavatelji SF-a i Star Treka ne smiju propustiti ovu seriju. (SAD, 2022., SF, Svemirska opera)



5. Paw Patrol, IMDB: 6.1


Šest hrabrih psića i dječak Ryder spašavaju zajednicu u ovoj animiranoj seriji za najmlađe. (SAD, 2013., Animacija, Djeca)



6. The Iris Affair, IMDB: 6.2


Genijalka Iris Nixon krade tajanstveni kod i nestaje, a napeta potraga za rješenjem vodi nas kroz svijet prepun misterija i obrata. (UK, 2025., Triler, Misterij)



7. NCIS: Tony & Ziva, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 80%


Nakon napada na sigurnosnu tvrtku, Tony i Ziva bježe Europom, pokušavajući otkriti tko ih progoni i obnoviti povjerenje. (SAD, 2025., Krimić, Akcija)



8. The Twilight Zone, IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 68%


Kultna antologijska serija o znanstvenoj fantastici, fantaziji i natprirodnom, koja istražuje ljudsku prirodu kroz neobične i metaforične priče. (SAD, 2019., Triler, Natprirodno)



9. Dexter: Resurrection, IMDB: 9.0, Rotten Tomatoes: 95%


Dexter Morgan se budi iz kome i kreće u potragu za sinom Harrisonom kroz New York. Suočavanje s prošlošću i nova serijska ubojstva garantiraju napetost. (SAD, 2025., Krimić, Serijski ubojica)



10. Poker Face, IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 100%


Charlie Cale ima nevjerojatnu sposobnost prepoznavanja laži. Na putovanju kroz Ameriku rješava misterije i zločine, svaki tjedan nova priča. (SAD, 2023., Krimić, Misterij)



Koji je vaš favorit s popisa? Podijelite s nama svoje dojmove i preporuke!
       

