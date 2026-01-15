SkyShowtime: Top 10 serija

SkyShowtime i ovog tjedna donosi uzbudljivu ponudu serija koje su osvojile gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite što gledati, donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova s detaljnim opisima i ocjenama. Provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili je vrijeme za nešto novo!

Top 10 serija na SkyShowtime u Hrvatskoj:

1. Landman (IMDB: 8.2/10, Rotten Tomatoes: 75%)

Moderna saga o "naftaškom groznici" u Teksasu, gdje se sudbine radnika i milijardera isprepliću u svijetu naftnih bušotina. U glavnoj ulozi Billy Bob Thornton. (SAD, 2024., Drama, Biznis)

2. Tulsa King (IMDB: 7.9/10, Rotten Tomatoes: 78%)

Mafijaški capo Dwight Manfredi, nakon 25 godina zatvora, pokušava izgraditi novi kriminalni imperij u Tulsi. Glumi Sylvester Stallone. (SAD, 2022., Akcija, Gangsteri)

Foto: SkyShowtime

3. Mayor of Kingstown (IMDB: 7.9/10, Rotten Tomatoes: 32%)

U malom gradu ovisnom o zatvorima, obitelj McClusky posreduje između policije, kriminalaca i političara. U glavnoj ulozi Jeremy Renner. (SAD, 2021., Drama, Zatvor)

4. Paw Patrol (IMDB: 6.1/10)

Omiljena animirana serija o štenadi spasiocima i njihovim avanturama pod vodstvom dječaka Rydera. (SAD, 2013., Animacija, Djeca)

5. All Her Fault (IMDB: 7.5/10, Rotten Tomatoes: 79%)

Marissa dolazi po sina na igru, ali ga tamo nema – počinje noćna mora svake majke. U glavnoj ulozi Sarah Snook. (SAD, 2025., Triler, Nestanak)

6. Billions (IMDB: 8.3/10, Rotten Tomatoes: 91%)

Napeta drama o borbi moći između tužitelja i milijardera u svijetu njujorških financija. U glavnim ulogama Paul Giamatti i Damian Lewis. (SAD, 2016., Drama, Biznis)

7. Shooter (IMDB: 7.5/10, Rotten Tomatoes: 76%)

Stručni snajperist Bob Lee Swagger vraća se iz egzila kako bi spriječio atentat na predsjednika. U glavnoj ulozi Ryan Phillippe. (SAD, 2016., Akcija, Terorizam)

8. NCIS: Tony & Ziva (IMDB: 7.2/10, Rotten Tomatoes: 82%)

Tony i Ziva bježe Europom nakon napada na njihovu sigurnosnu tvrtku, pokušavajući otkriti tko ih progoni i pronaći svoj mir. (SAD, 2025., Krimi, Procedural)

9. The Iris Affair (IMDB: 6.2/10)

Genijalka Iris Nixon krade tajanstveni kod i nestaje, dok traje utrka s vremenom za njegovo razotkrivanje. (UK, 2025., Triler, Misterij)

10. Dexter: Resurrection (IMDB: 9.0/10, Rotten Tomatoes: 95%)

Dexter Morgan budi se iz kome i kreće u potragu za sinom Harrisonom, dok ga progoni prošlost i policija. U glavnoj ulozi Michael C. Hall. (SAD, 2025., Krimi, Serijski ubojica)