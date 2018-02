Slađa ponovno pjeva: 'Nema više cajki, golih sisa i guzica'

Za manje od mjesec dana gotov je cijeli album. Nema više narodnjaka, golih sisa i guzica. Bacam se na moderni rock. Cijeli album nabrijan je gitarama i snimam još tri spota ove godine, rekla je Slađana Petrušić Slađa (34). Album ‘Anđeo u civilu’ posvetila je voditelju Petru Vlahovu (45), koji je došao u pravi trenutak, nakon dvije godine provedene u realityju.

Foto: Privatni album

- On je najbolje što mi se dogodilo u životu, kao da me resetirao na tvorničke postavke. Ne želim se više prilagođavati i sudjelovati u zločinu zvanom cajke - zaključila je Slađa, koja se proslavila u Malnarovoj ‘Noćnoj mori’. Dodala je kako je to prvi put da će joj spotovi album biti baš za njezinu dušu. Ističe kako se ne želi prilagoditi masi nego da se ona njoj ako hoće, a ako ne neka slušaju cajke.

- U spotu sam konačno pokazala da umjetnica spava u meni. Sama sam sve smislila. Vidjela sam tu haljinu na sebi u onom dvorcu, ali je nigdje nisam mogla pronaći - ispričala je Slađa koja je kupila materijal, uzela iglu i konac te stvorila haljinu. Kaže kako je zamislila taj dvorac po mraku, uz svijeće i sve se trudila zabilježiti.

- Inače, svaki predmet kad pogledam napravim priču. Uzmeš kist i boje te obojaš svijet - istaknula je pjevačica.