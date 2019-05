Slađa: 'Ostavila sam partnera jer je ovisnik o vođenju ljubavi'

Televizijska voditeljica Slađana Petrušić Slađa (35) priznala je obožavateljima kako je došao kraj njezinoj ljubavnoj romansi.

Foto: Instagram

Iako voditeljica na društvenim mrežama redovno komunicira sa svojim obožavateljima o detaljima svog života, Slađa je skrivala prekid. Obožavateljima se sada ipak požalila da je 'pukla' ljubav.

- Istina je da smo prekinuli. Čovjeku treba stroj, ali mislim da ni jedna žena ne može izdržati 'akciju' 24 sata na dan. Možda bi mogao podnijeti neki muškarac kršni s neke planine, ja ne. On u pauzi umjesto doručka i ručka radije želi 'akciju' baš mu treba liječenje, a voljela sam ga najviše...bio bi savršen da nije ovisnik - objasnila je Slađa za 24sata.

Foto: Instagram

Dodala je da je on sek*ualni manijak i da je zato pobjegla u Beograd. Smatra kako bivšem partneru treba liječenje, no da ju, kako kaže, on ne želi slušati.

- Dugo smo bili zajedno nisam vjerovala, ali posao nas je razdvojio. On je u Zagrebu, ja sam u Beogradu, ne viđamo se često. Trudila sam da održim vezu, ali naravno zbog poslovnih obaveza koje imam kao voditeljica nisam stizala do Zagreba tako često. Njemu je sve više smetalo što se ne viđamo, počeo je da mi prebacuje to, pa čak je dolazilo i do žustrih svađa. Kap koja je prelila čašu je ucjena ili ultimatum koji mi je postavio kada je rekao da biram ili on ili moj posao i karijera koja je na dobrom putu - rekla je Slađa za Srpski portal Alo.

Foto: Instagram

Televizijska voditeljica prije dva tjedna šokirala je svoje obožavatelje kada je na društvenoj mreži objavila da je imala infarkt. Ubrzo je izbrisala objavu na kojoj je opisala što joj se dogodilo. Javila nam se i kazala da će sutra biti 'kao nova'.

- Istina je, ali prošlo je. Već sutra sam kao nova - objasnila nam je Slađa.

