Slatki dječak iz 'Zapravo ljubav' se oženio: Njegova supruga se dva put rastala od Elona Muska

Glumac Thomas Brodie-Sangster (34), koji je mnogima najpoznatiji po ulozi dječaka Sama iz filma 'Zapravo ljubav', se oženio za glumicu Talulah Riley (38). Kako navode strani mediji, par se oženio u petak u Hertfordshireu. Thomas i Riley upoznali su se prije par godina na setu, a prošle godine su objavili zaruke.

- Sretan sam što mogu objaviti da smo se Talulah i ja zaručili! Ljubav je svugdje oko nas - napisao je tada Thomas, referirajući se na pjesmu iz popularnog filma 'Zapravo ljubav', 'Love Is All Around'.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Njegova izabranica poznata je, među ostalim, i po ulozi u filmu 'Ponos i predrasude' u kojem je glumila jednu od sestara Bennet uz Keiru Knightley, Rosamund Pike i nedavno preminulog Donalda Sutherlanda. Zapažena je bila i njena uloga u seriji Westworld.

Međutim, njezin privatni život već godinama privlači pažnju javnosti obzirom da se dva puta razvodila od bogataša i poduzetnika Elona Muska. Upoznali su se 2008. godine u baru u Londonu, a oženili se dvije godine kasnije. U braku su bili do 2012., a onda su si godinu dana kasnije opet dali šansu. Ipak, nije dugo potrajalo te su se po drugi put rastali 2016. godine, navodi Business Insider.

- Znala sam da je čudno da se dva puta udam i rastanem za njega - rekla je svojevremeno za The Independant.

Lonodn: Predstavljeni skupocjeni auti Tesla na elektri?ni pogon | Foto: Press Association/PRESS ASSOCIAT

- Mislim da smo se opet oženili jer nam je bilo bedasto da smo zajedno, a da nismo oženjeni, jer smo prije bili u braku. To je kao neka navika. Govorili smo si 'suprug' i 'supruga', bilo nam je čudno da se nazivamo drugačije - objasnila je.

Iako njihovi brakovi nisu bili dugog vijeka, glumica je objasnila da su i dalje u dobrim odnosima te da Musk 'brine za nju'.