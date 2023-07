Talulah se udala za Muska dva puta, a sad je svoje nove zaruke objavila na njegovom Twitteru

Glumica Talulah Riley (37) bila je udata za najbogatijeg čovjeka na svijetu Elona Muska (52) čak dva puta. Sada se ponovno udaje i to za glumca Thomasa Brodie-Sangstera (33). Par je u vezi već dvije godine, a sretnu vijest o zarukama podijelili su na Twitteru, platformi Elona Muska, Rileyjina bivšeg supruga.

- Jako sam sretna što mogu podijelili da smo nakon dvije godine veze Thomas Brodie Sangster i ja zaručeni - napisala je Riley uz fotografiju na kojoj je s novim zaručnikom.

Sretni par uživao je u srijedu u noćnom izlasku u Londonu gdje je na Rileyjinom prstu viđen je dijamantni vjenčani prsten. Viđeni su kako napuštaju hotel i restoran Chiltern Firehouse zajedno sa svojim ljubimcem koker španijelom.

Romansa para započela je kada su zajedno glumili u miniseriji drami 'Pistol'. Njihova veza je bila tajna sve dok se nije saznalo da je Talulahina romansa s Matthewom Riceom naglo prekinuta.

- Talulah i Matthew dugo su prekidali pa bili ponovno zajedno, ali čini se da je njihova romansa propala kako bi se napravilo mjesto za Thomasa - rekao je izvor tada, prenosi Daily Mail.

Talulah je bila udana za milijardera PayPala i Teslinog tajkuna Elona Muska 2010., a razveli su se dvije godine kasnije. Potom su se vjenčali ponovno 2013., pa razveli 2016.

- Razdvojili smo se na nekoliko mjeseci kako bismo vidjeli hoće li nas odsutnost ponovno spojiti, nažalost nije - rekao je Elon tada.

Thomas je ranije bio s glumicom Isabellom Melling nekoliko godina i u vezi s glazbenicom Gzi Wisdom prije nego što je prohodao s Talulah. Thomas Brodie-Sangster proslavio se s 13 godina u romantičnoj komediji 'Love Actually' kao zaljubljeni Sam. Osim toga, poznat je po 'Nanny McPhee' i 'Star Wars Episode VII: The Force Awakens'. Srca obožavatelja posebno je osvojio ulogama u 'Game Of Thrones' kao Jojen Reed i u 'The Queen‘s Gambit'.