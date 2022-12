Slave Božić i rođendan na isti dan: Miholjek, Boris Novković

Oni koji su rođeni na Božić znaju da to ima svojih prednosti, ali i nedostatka. Osim što dobiju samo jedan poklon, njihov rođendan često zna biti zasjenjen velikim blagdanom. Ipak, nekim poznatim 'facama' to ne smeta ni najmanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sissy Spacek

Američka glumica slavi 73. rođendan. U glumačkoj karijeri Sissy je najpoznatiju ulogu ostvarila filmom 'Rudareva kći', gdje igra country pjevačicu Lorette Lynn. Za taj film, Spacek je 1980. nagrađena Oscarom.

Foto: Sharon Latham/Press Association/PIXSELL/AFP

Boris Novković

Ovaj pjevač, skladatelj i kantautor napunio je 55 godina, a iza sebe ima brojne hitove.

Foto: Raul Brzvić

Dido

Nekoć iznimno popularna pjevačica danas slavi 51. rođendan. Britanska glazbenica 'žarila je i palila' početkom 2000-ih, a njezin album 'No angel' prodan je u čak 21 milijun primjeraka.

Foto: Shreenshot

Marija Miholjek

Televizijska voditeljica navršila je 46 godina, a jednom je prilikom otkrila kako joj je ovo najdraži dio godine jer ima dvostruko slavlje.

- U djetinjstvu me, istina, znalo zasmetati, ali danas sam presretna zbog toga! Imati rođendan na Božić doista je poseban osjećaj i najljepši mogući dar - priznala je.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/Nova TV

Annie Lennox

Škotska glazbenica je ovaj Božić napunila 68 godina. Karijeru je započela je u pop grupi The Tourists. Proslavili su je hitovi 'Sweet Dreams' i 'Here Comes the Rain Again', a glazbeni kanal VH1 proglasio ju je najvećom živućom bijelom soul pjevačicom.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

Najčitaniji članci